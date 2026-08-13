Есть группа крови, которую клещи выбирают реже всего: кому повезло больше

Клещ

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В теплое время года возрастает риск встретить клещей в лесах, парках, лугах и других участках с травой и кустарниками. Они могут переносить ряд опасных инфекций, включая болезнь Лайма и клещевой энцефалит.

Об этом рассказывает Gazeta Wroclawska.

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Одно экспериментальное исследование показало, что клещи могут по-разному реагировать на группы крови человека.

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Какую группу крови клещи выбирали реже всего

В пилотном исследовании чешских ученых проверяли поведение 100 нимф клеща Ixodes ricinus по разным группам крови системы ABO.

Больше клещей привлекала группа A (II), а меньше всего — группа B (III). Разница между ними в эксперименте была статистически значимой.

Однако это не значит, что люди с третьей группой крови защищены от укусов. Исследование было небольшим и проводилось в лабораторных условиях, поэтому сами авторы говорили только о возможном влиянии группы крови на выбор «жертвы» клещом.

Как на самом деле защититься от клещей

Независимо от группы крови, самый надежный способ снизить риск — не полагаться на естественную «непривлекательность» для клещей.

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ВООЗ рекомендует во время пребывания на природе носить закрытую одежду и длинные брюки, избегать высокой травы и кустарников, использовать одобренные репелленты, а по возвращении тщательно проверять тело, детей и домашних животных. Клеща, который уже присосался, следует удалить как можно скорее.

Также важно не путать вакцинацию с защитой от всех болезней, переносящих клещи. Вакцина существует против клещевого энцефалита, но она не защищает от болезни Лайма.

Так что третья группа крови потенциально может быть менее привлекательна для клещей, но рассчитывать только на это не стоит — стандартные меры защиты остаются необходимыми.

Напомним, ранее во Львовской области обнаружили еще два случая тропической малярии. Заболевание подтвердили у двух женщин, недавно вернувшихся с отдыха на острове Занзибар в Танзании.

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