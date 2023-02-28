Ест скорпионов и не плетет паутину: что известно о самом большом пауке в мире

Самый большой паук в мире по данным National Geographic птицеид-голиаф Theraphosa blondi. Известный тарантул может достигать около полумера в длину. В Книге рекордов Гиннеса отметили, что этого размера достаточно, чтобы покрыть обеденную тарелку.

Птицеед-Голиаф получил свое прозвище благодаря гравюре 18 века, на которой изображен тарантул, ест колибри, сообщает National Geographic. На самом деле эти пауки редко едят птиц, а в основном предпочитают членистоногие. В частности, паукообразным.

В отличие от других пауков, птицеиды-голиафы не плетут паутину. Эти тарантулы производят и используют шелк, чтобы выстилать норы, в которых они живут.

Птицееды-голиафы ядовиты, но недостаточно для того, чтобы быть токсичными для людей. Если бы человека укусил этот тарантул, то укус был бы похож на укус осы.

10 самых больших пауков по размаху ног

Огромный паук-охотник (размах ног 12 дюймов)

Птицеед-голиаф (размах ног 11 дюймов)

Бразильский лососевый птицеид (размах ног 10 дюймов)

Бразильский гигантский красно-коричневый тарантул (размах ног 10 дюймов)

Тарантул размером с лица (размах ног 8 дюймов)

Паук-бабуин Геркулес (размах ног 7,9 дюйма)

Колумбийский гигантский красноногий тарантул (размах ног 7 дюймов)

Верблюжий паук (размах ног 6 дюймов)

Бразильский странствующий паук (размах ног 5,9 дюйма)

Cerbalus aravaensis (размах ног 5,5 дюйма)

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