Эта фобия мешает людям регулярно чистить зубы и посещать стоматолога: выход найден

Стоматолог / © unsplash.com

Реклама

Страх перед стоматологами часто связан не с болью, а со звуком бормашины — резкой, высокочастотной и тревожной. Пациенты нервничают еще до начала лечения, а некоторые десятилетиями избегают стоматологических кабинетов.

Об этом пишет Popular Science.

Стоматолог и профессор Университета Осаки Томоми Ямада подтверждает: даже ее собственный ребенок пугался одного звука устройства. Именно это и послужило причиной начать масштабное исследование — как сделать бормашину тише, не потеряв ее эффективность.

Реклама

Команда ученых из трех университетов Японии и Тайваня применила самый мощный суперкомпьютер страны.

Он позволил смоделировать:

движение воздуха внутри бормашины,

скорость оборотов, достигающая 320 тыс. об/мин,

формирование звуковых волн, воспринимаемых пациентом.

Моделирование впервые визуализировало воздушный поток, двигающийся со скоростью около 135 м/с — почти 0,4 Маха. Именно он и формирует тот самый резкий звук, вызывающий тревогу.

Уменьшить шум — недостаточно. Исследователи хотят улучшить именно качество звучания, чтобы оно было более мягким и менее раздражительным.

Реклама

Для этого уже работают над: новой геометрией лезвий бормашины, изменением выходного отверстия для воздуха, а также перераспределением давления внутри турбины.

Цель — сделать звук более коротким, менее резким, а значит — менее страшным для пациента.

Исследование показало: дети воспринимают звук бормашины громче и острее, чем взрослые. Поэтому, когда ребенок говорит, что звук «болит», это не прихоть, а реальная физиологическая реакция.

Именно поэтому научная команда отмечает: создание более комфортной акустической среды в стоматологии критически важно.

Реклама

Следующий этап — создание прототипов вместе с производителями стоматологического оборудования. Полное устранение звука невозможно и даже нежелательно: он помогает пациенту понимать, что инструмент работает. Но сделать его более мягким — реально.

Исследователи также рассматривают идею создания «комфортного» варианта звучания, успокаивающего пациентов во время процедуры.

Напомним, в Китае пожилой мужчина оказался на грани полной потери зубов после того, как решил сэкономить и изготовить зубные протезы самостоятельно. Для эксперимента он заказал в сети материалы стоимостью всего 5 юаней (около 30 грн) и попытался их установить сам.

История стала известна после того, как стоматологиня Лю из Тяньцзиня опубликовала фото последствий процедуры. Пациент обратился в клинику с жалобами на боль и невозможность нормально жевать: зубы оказались полностью покрыты твердой коричневой смолой. Именно она и стала основой его «самодельных протезов», фактически зацементировавших полость рта.

Реклама

Врач объяснила, что материал не застыл должным образом и превратился в плотную субстанцию, которую теперь почти невозможно удалить без значительных рисков. Если специалисты не приступят к сложному удалению, мужчина может потерять все зубы.

Медики напоминают: стоматологическое лечение должно проводиться исключительно профессионалами, а попытки самостоятельно изготовить протезы или другие конструкции для зубов могут завершиться тяжелыми последствиями.