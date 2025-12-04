- Дата публикации
Эта фобия мешает людям регулярно чистить зубы и посещать стоматолога: выход найден
Раздражающий звук бормашины — главная причина одонтофобии. Ученые предлагают способ сделать стоматологию менее тревожной.
Страх перед стоматологами часто связан не с болью, а со звуком бормашины — резкой, высокочастотной и тревожной. Пациенты нервничают еще до начала лечения, а некоторые десятилетиями избегают стоматологических кабинетов.
Об этом пишет Popular Science.
Стоматолог и профессор Университета Осаки Томоми Ямада подтверждает: даже ее собственный ребенок пугался одного звука устройства. Именно это и послужило причиной начать масштабное исследование — как сделать бормашину тише, не потеряв ее эффективность.
Команда ученых из трех университетов Японии и Тайваня применила самый мощный суперкомпьютер страны.
Он позволил смоделировать:
движение воздуха внутри бормашины,
скорость оборотов, достигающая 320 тыс. об/мин,
формирование звуковых волн, воспринимаемых пациентом.
Моделирование впервые визуализировало воздушный поток, двигающийся со скоростью около 135 м/с — почти 0,4 Маха. Именно он и формирует тот самый резкий звук, вызывающий тревогу.
Уменьшить шум — недостаточно. Исследователи хотят улучшить именно качество звучания, чтобы оно было более мягким и менее раздражительным.
Для этого уже работают над: новой геометрией лезвий бормашины, изменением выходного отверстия для воздуха, а также перераспределением давления внутри турбины.
Цель — сделать звук более коротким, менее резким, а значит — менее страшным для пациента.
Исследование показало: дети воспринимают звук бормашины громче и острее, чем взрослые. Поэтому, когда ребенок говорит, что звук «болит», это не прихоть, а реальная физиологическая реакция.
Именно поэтому научная команда отмечает: создание более комфортной акустической среды в стоматологии критически важно.
Следующий этап — создание прототипов вместе с производителями стоматологического оборудования. Полное устранение звука невозможно и даже нежелательно: он помогает пациенту понимать, что инструмент работает. Но сделать его более мягким — реально.
Исследователи также рассматривают идею создания «комфортного» варианта звучания, успокаивающего пациентов во время процедуры.
