Эта оптическая иллюзия заставляет сомневаться в зрении: проверьте сами

Телефон / © pexels.com

Реклама

На вирусном рисунке изображена коробка с разноцветными буквами, но зрители не могут прийти к согласию относительно главного: слово «word» парит внутри рамки или оно вырезано непосредственно в ней?

Об этом пишет The Mirror.

Люди в соцсетях под корреспонденцией отмечают, что перспектива постоянно меняется. Кто-то сначала видит объемное слово в пустоте, но стоит отвести взгляд — и изображение становится «дырявой» коробкой. Некоторые пользователи жалуются, что изменить восприятие невероятно сложно, что вызывает настоящий азарт и раздражение одновременно.

Реклама

Один из пользователей поделился лайфхаком: чтобы «переключить» картинку нужно максимально расфокусировать взгляд, пока слово не станет неразборчивым, а затем попытаться представить другую перспективу. Эксперты в комментариях объясняют, что трюк работает как «негатив» изображения, выворачивая пространство наизнанку.

Напомним, испытание на внимательность: найдите клевер, который приносит удачу.