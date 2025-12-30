ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
126
Время на прочтение
1 мин

Эта оптическая иллюзия заставляет сомневаться в зрении: проверьте сами

Вы не поверите своим глазам, ведь эта картинка меняется всякий раз, как вы клипаете.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Телефон

Телефон / © pexels.com

На вирусном рисунке изображена коробка с разноцветными буквами, но зрители не могут прийти к согласию относительно главного: слово «word» парит внутри рамки или оно вырезано непосредственно в ней?

Об этом пишет The Mirror.

Люди в соцсетях под корреспонденцией отмечают, что перспектива постоянно меняется. Кто-то сначала видит объемное слово в пустоте, но стоит отвести взгляд — и изображение становится «дырявой» коробкой. Некоторые пользователи жалуются, что изменить восприятие невероятно сложно, что вызывает настоящий азарт и раздражение одновременно.

Один из пользователей поделился лайфхаком: чтобы «переключить» картинку нужно максимально расфокусировать взгляд, пока слово не станет неразборчивым, а затем попытаться представить другую перспективу. Эксперты в комментариях объясняют, что трюк работает как «негатив» изображения, выворачивая пространство наизнанку.

Напомним, испытание на внимательность: найдите клевер, который приносит удачу.

Дата публикации
Количество просмотров
126
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie