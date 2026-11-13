Эта ошибка на Новый год может стоить вам удачи: о каком запрете знают не все

Можно стирать на Новый год: что говорят народные приметы / © pexels.com

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Однако с этими привычными делами связаны интересные народные поверья. К примеру, в некоторых странах считают, что 1 января лучше не браться за стирку и уборку, ведь так можно отпугнуть удачу на весь год.

Откуда взялись эти запреты, почему не советуют запускать стиральную машину в первый день января и какие необычные новогодние традиции существуют в разных странах — рассказываем дальше.

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Почему нельзя стирать 1 января

С стиркой в первый день года связано несколько довольно необычных поверий. По одному из них, вместе с грязной водой, человек якобы смывает с дома счастье, финансовое благополучие и удачу. Поэтому поклонники народных примет советуют разобраться с бельем еще до новогодней ночи, а 1 января оставить для отдыха.

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Есть и более тревожное толкование. В народе верили, что стирка в начале года может навлечь болезнь или даже смерть кого-либо из членов семьи. Конечно, это только поверье, не имеющее научного подтверждения, однако в некоторых семьях его до сих пор соблюдают.

Осторожными советуют быть и с выносом мусора. По поверью, вместе с ненужными вещами из дома можно вынести семейное счастье, достаток и благополучие. Именно поэтому генеральную уборку пытаются закончить до наступления Нового года.

Почему в Китае не убирают в первые дни нового года

Интересная традиция, связанная с уборкой, существует в Китае. Правда, речь идет о праздновании Лунного Нового года, дата которого ежегодно меняется.

Перед праздником китайские семьи тщательно убирают свои дома. Обычно это делают примерно за десять дней до Нового года. Считается, что таким образом можно избавиться от всего плохого, оставшегося от предыдущего года, и подготовить дом к новым событиям.

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А вот после начала празднований веник и швабру откладывают в сторону. По традиции, уборка в это время может выместить из дома только что полученную удачу. Также стараются не выносить мусор и не мыть голову, чтобы не потерять счастье и благополучие.

Необычные новогодние приметы в разных странах мира

У каждой страны есть свои обычаи, с которыми связывают будущее благополучие. Некоторые из них могут показаться необычными, но местные жители охотно поддерживают эти традиции из года в год.

Вот несколько интересных примеров:

Испания. Здесь Новый год встречают с виноградом. Когда часы начинают бить в полночь, нужно съесть 12 виноградин — по одной на каждый удар. Каждая ягода символизирует месяц нового года, а тот, кто справится с заданием, по поверью, получит удачу все 12 месяцев. Дания. Одна из самых интересных местных традиций — разбивать старую посуду у дверей друзей и родственников. Считается, что куча обломков у порога предвещает хозяевам счастливый год. Так что разбитые тарелки здесь могут стать приятным новогодним знаком. Греция. На Новый год греки разбивают у входа в дом гранат. Его зернышки символизируют обилие, богатство и плодородие. По поверью, чем больше зерен рассыплется, тем щедрее будет следующий год. Бразилия. Некоторые бразильцы отправляются в океан и в полночь перепрыгивают через семь волн. Каждое из них связано с желанием, которое человек загадывает на будущее. Считается, что подобный ритуал помогает привлечь удачу. США. Здесь распространена традиция встречать Новый год поцелуем в полночь. Считается, что он помогает сохранить любовь и гармонию в отношениях в течение 12 месяцев. А еще миллионы американцев следят за знаменитым новогодним отсчетом на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Как видим, новогодние обычаи в разных странах существенно разнятся. Кто ест виноград, кто разбивает гранаты, а кто откладывает домашние дела на несколько дней. Поэтому, если вы верите в приметы, стирку и уборку лучше завершить заранее. А 1 января можно спокойно провести время с близкими.

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FAQ

Можно ли стирать одежду 1 января?

Да, никаких реальных запретов на стирку в этот день нет. Однако по народным поверьям запускать стиральную машину на Новый год не рекомендуют. Считается, что так можно смыть семейное благополучие и навлечь неприятности на близких.

Почему нельзя убирать и выносить мусор на Новый год?

По народным приметам, уборка и унос мусора 1 января символизируют потерю изобилия и удачи. Именно поэтому советуют вымыть пол, вынести ненужные вещи и навести порядок в доме еще до наступления Нового года.

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