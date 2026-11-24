Яйца вкрутую / © www.freepik.com/free-photo

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Приготовление яиц вкрутую несложное и не требует специального оборудования. Важно знать, как долго их варить. Даже лишние 30 секунд могут привести к резиновым белкам и сухим, хрупким желткам, тогда как недоваривание сделает их несъедобными.

Об этом пишет Martha Stewart.

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Как долго варить яйца

Размер яиц, которые вы используете (средние, крупные или очень большие), определяет, как долго их варить. Большинство людей готовят большие яйца, для этого нужно от 10 до 12 минут, говорит Лиза Стил, птицевод в пятом поколении.

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«Яйцо, сваренное вкрутую в течение 12 минут, – это максимальное время, которое я готова потратить на (большое) яйцо вкрутую», – говорит она. Для яиц среднего или очень большого размера скорректируйте время приготовления примерно на 1 минуту – в зависимости от того, насколько плотный или «тягучий» желток вы любите.

Время на полностью сваренный желток:

Средние яйца: от 8 до 10 минут

Большие яйца: от 10 до 12 минут

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Очень большие яйца: от 12 до 14 минут

На время приготовления яиц повлияют следующие факторы:

Температура яиц: Указанное выше время касается яиц, которые вы возьмете сразу из холодильника и перенесете на сковороду. Если яйца уже комнатной температуры, они приготовятся побыстрее.

Количество яиц: Большое количество яиц на одной сковороде будет готовиться немного дольше.

Объем воды: Для равномерного времени всегда используйте достаточное количество воды, чтобы она покрывала яйца примерно на 5 см, но не наполняйте сковороду больше.

Почему время так важно

Вареные яйца готовятся с помощью процесса, называемого кондуктивным нагревом, пояснил Розмари Траут, директор программы и доцент кафедры кулинарного искусства и пищевых наук Университета Дрекселя.

«Желток содержит много жира, тогда как белок – нет, что является одной из причин более медленной точки свертывания желтков. Жир замедляет процесс приготовления», – отметила она.

Это объясняет то, почему нет большой разницы в текстуре и твердости белков между всмятку и вкрутую сваренными яйцами, однако редкость желтка меняется ежеминутно.

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Лучший способ приготовления:

Заварите яйца в холодной воде: поместите яйца в кастрюлю и залейте примерно на дюйм водой.

Накройте крышкой, когда вода закипит: доведите воду до кипения на среднем огне. Как только вода закипит, накройте кастрюлю крышкой и установите таймер на 10-12 минут.

Остановите варку с помощью ледяной воды: как только яйца полностью приготовятся, осторожно переложите их в ледяную воду, чтобы немедленно остановить процесс приготовления.

Если вы хотите подогреть их перед подачей, поместите яйца обратно в кастрюлю с небольшим количеством теплой воды, чтобы подавать с тостами, отметил шеф-повар, автор кулинарных книг и кулинарная знаменитость Дэвид Роуз.

Безопаснее ли есть яйца вкрутую

Яйца вкрутую полностью уничтожают любые бактерии. «С точки зрения безопасности пищевых продуктов, не следует употреблять яйца с температурой ниже 74 градусов Цельсия, разве что вы используете пастеризованные яйца», - говорит Траут.

Министерство сельского хозяйства США рекомендует варить сваренные вкрутую яйца немного дольше, чем рекомендовано нами, чтобы убедиться, что у них не осталось пищевых патогенов: 12 для яиц среднего размера, 15 минут для больших яиц и 18 минут для очень больших яиц. Однако чем дольше яйца лежат в горячей воде, тем сухее они будут по вкусу.

Напомним, что проверить свежесть яйца можно без проверки срока годности, погружения в воду или отваривания. Для этого есть более быстрый и простой способ — достаточно разбить яйцо на плоскую поверхность и внимательно рассмотреть структуру белка.

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