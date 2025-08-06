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Эта простая привычка улучшит сексуальную жизнь — эксперт о том, что пары часто недооценивают
Эксперт по здравоохранению назвал простую привычку, которая может кардинально улучшить вашу сексуальную жизнь.
Один простой, но часто недооцененный ежедневный ритуал может оказать существенное влияние на ваши интимные отношения — и вам не придется прибегать к добавкам или сложным режимам.
Об этом говорится в материале unilad.
Жизнь в рутине, стрессы на работе, усталость, заболевания и прием лекарства — все это способно снижать либидо.
По новым данным от экспертов по сексуальному здоровью, каждый четвертый признался, что во время секса у него возникали судороги мышц. Более того, 8% респондентов ощущали судороги даже во время мастурбации. Чаще всего об этом сообщали мужчины из поколения миллениалов — 35% из них жаловались на судороги во время интимной активности.
Но выход есть — и он очень простой. По данным исследования, 22% людей, которые придерживались этой здоровой привычки, оценили свою сексуальную жизнь на максимум — 10 из 10. Для сравнения, среди тех, кто не практикует эту привычку, только 13% дали такую же оценку. Также у «гидратированных» людей было выше либидо: 66% против 52%.
И что же это за волшебная привычка? Просто пейте достаточно воды.
Нехватка воды — не только причина судорог, но и серьезное препятствие для удовлетворения в постели. Мы должны выпивать по 6–8 стаканов воды в день: это поддерживает температуру тела, смазывает суставы, способствует пищеварению — и, как выяснилось, положительно влияет на сексуальное здоровье.
Как вода влияет на секс?
В общем опросе, на который ссылаются в материале, выяснилось, что 67% британцев потребляют меньше рекомендуемого количества воды ежедневно, а 8% вообще пьют меньше одного стакана. Похожая ситуация и в США — там 8% взрослых почти никогда не пьют воду, а четверть — всего 1-2 стакана в день.
В результате 38% британцев отметили, что обезвоживание снижает их сексуальное настроение. Самые распространенные жалобы: нехватка энергии (61%) и сухость во рту (38%).
Что говорят специалисты по сексуальному здоровью?
«Гидратация и либидо связаны уже, чем кажется. Вода поддерживает нормальное кровообращение, гормональный баланс и энергетический уровень — все это критически важно для возбуждения и удовлетворения. Вода — это топливо для тела. Если его мало, сексуальный аппетит тоже падает. Наше исследование показало, что обезвоживание — один из самых частых, но недооцененных блокаторов в спальне», — пояснила эксперт Сара Мулиндва.
Как начать пить больше воды?
Включите воду в свой ежедневный ритуал — пейте стакан перед чисткой зубов, перед едой или после туалета.
Добавляйте к воде кусочки огурца, цитрусовых или ягоды — это сделает вкус более интересным.
Ешьте больше продуктов, богатых водой: арбуз, огурцы, салат, сельдерей.
Ставьте напоминания по телефону.
Используйте «умную» бутылку, которая синхронизируется с приложением.
Можно даже устроить соревнования с партнером — кто выпьет больше воды в день.
Напомним, ранее мы получили ответ на вопрос: действительно ли романтика — это не всегда о близости.