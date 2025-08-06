Эта простая привычка улучшит сексуальную жизнь — эксперт о том, что пары часто недооценивают

Какая вода влияет на интимные отношения / © Freepik

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Один простой, но часто недооцененный ежедневный ритуал может оказать существенное влияние на ваши интимные отношения — и вам не придется прибегать к добавкам или сложным режимам.

Об этом говорится в материале unilad.

Жизнь в рутине, стрессы на работе, усталость, заболевания и прием лекарства — все это способно снижать либидо.

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По новым данным от экспертов по сексуальному здоровью, каждый четвертый признался, что во время секса у него возникали судороги мышц. Более того, 8% респондентов ощущали судороги даже во время мастурбации. Чаще всего об этом сообщали мужчины из поколения миллениалов — 35% из них жаловались на судороги во время интимной активности.

Но выход есть — и он очень простой. По данным исследования, 22% людей, которые придерживались этой здоровой привычки, оценили свою сексуальную жизнь на максимум — 10 из 10. Для сравнения, среди тех, кто не практикует эту привычку, только 13% дали такую же оценку. Также у «гидратированных» людей было выше либидо: 66% против 52%.

И что же это за волшебная привычка? Просто пейте достаточно воды.

Нехватка воды — не только причина судорог, но и серьезное препятствие для удовлетворения в постели. Мы должны выпивать по 6–8 стаканов воды в день: это поддерживает температуру тела, смазывает суставы, способствует пищеварению — и, как выяснилось, положительно влияет на сексуальное здоровье.

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Как вода влияет на секс?

В общем опросе, на который ссылаются в материале, выяснилось, что 67% британцев потребляют меньше рекомендуемого количества воды ежедневно, а 8% вообще пьют меньше одного стакана. Похожая ситуация и в США — там 8% взрослых почти никогда не пьют воду, а четверть — всего 1-2 стакана в день.

В результате 38% британцев отметили, что обезвоживание снижает их сексуальное настроение. Самые распространенные жалобы: нехватка энергии (61%) и сухость во рту (38%).

Что говорят специалисты по сексуальному здоровью?

«Гидратация и либидо связаны уже, чем кажется. Вода поддерживает нормальное кровообращение, гормональный баланс и энергетический уровень — все это критически важно для возбуждения и удовлетворения. Вода — это топливо для тела. Если его мало, сексуальный аппетит тоже падает. Наше исследование показало, что обезвоживание — один из самых частых, но недооцененных блокаторов в спальне», — пояснила эксперт Сара Мулиндва.

Как начать пить больше воды?

Включите воду в свой ежедневный ритуал — пейте стакан перед чисткой зубов, перед едой или после туалета.

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Добавляйте к воде кусочки огурца, цитрусовых или ягоды — это сделает вкус более интересным.

Ешьте больше продуктов, богатых водой: арбуз, огурцы, салат, сельдерей.

Ставьте напоминания по телефону.

Используйте «умную» бутылку, которая синхронизируется с приложением.

Можно даже устроить соревнования с партнером — кто выпьет больше воды в день.

Напомним, ранее мы получили ответ на вопрос: действительно ли романтика — это не всегда о близости.

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