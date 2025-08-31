"Эта школа точно не для тебя": украинка рассказала, что шокирует американских учителей

Студенты в США / © AP

Украинка, которая сейчас учится в американском университете, поделилась историей о том, как преподаватели и однокурсники в США воспринимают студентов из Украины.

Об этом девушка рассказала на своем аккаунте в TikTok.

По ее словам, еще во время учебы в школе в Америке учитель математики поинтересовался, откуда она приехала. Услышав, что из Украины, педагог удивился и сказал, что «эта школа ей не подходит», ведь все украинцы, с которыми он встречался, были очень умными.

«А чего ты вообще учишься в этой школе? Эта школа точно не для тебя. Потому что если ты из Украины, то ты точно умная. Потому что всех, кого я встречал из Украины, они были просто гениями», — цитирует девушка преподавателя.

Девушка отметила, что даже в вузе видит подтверждение этого мнения — украинские студенты действительно показывают высокие результаты. Она призналась, что несмотря на то, что английский не является ее родным языком она смогла закончить учебный год с отличными оценками. По ее словам, в аттестате не было ни одной оценки ниже B.

Более того, уже после первого года обучения она попала в сотню лучших студентов университета. Как отметила украинка, этого удалось достичь только благодаря упорному труду и постоянному обучению.

