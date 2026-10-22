Эти 10 популярных пород собак могут быть агрессивными: кто попал в список

Популярные породы собак, склонные к агрессии — кого назвали эксперты / © pixabay.com

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Некоторые популярные породы собак могут демонстрировать нежелательное или агрессивное поведение, особенно если животному не хватает дрессировки, социализации и достаточной активности. В то же время сама по себе принадлежность к определенной породе не означает, что собака обязательно будет агрессивной.

Эксперты Dogster составили список из десяти популярных пород, владельцам которых следует уделять особое внимание воспитанию. При составлении подборки авторы учли данные об укусах и потенциальной опасности, а также рейтинг популярности пород Американского кинологического клуба (AKC).

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Немецкая овчарка

Немецкие овчарки — умные, преданные и физически сильные рабочие собаки, которых широко используют в полиции и армии. У них выраженный защитный инстинкт, поэтому им требуется последовательное воспитание, умственная нагрузка и надлежащая социализация.

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Ротвейлер

Ротвейлеры могут быть ласковыми и преданными своим хозяевам, однако исторически их также использовали для охраны. Из-за значительной физической силы агрессивная реакция такой собаки может привести к серьёзным травмам. Именно поэтому для этой породы особенно важны ранняя социализация и систематическая дрессировка.

Питбуль

Питбули нередко становятся дружелюбными семейными питомцами, однако у них сложная репутация, в частности из-за того, что собак этой породы ранее использовали в боях. Их сила означает, что владельцам необходимо ответственно подходить к воспитанию, социализации и контролю поведения животного.

Сибирский хаски

Хаски выводили как выносливых рабочих собак, поэтому им необходимы значительные физические нагрузки. Представители этой породы могут быть независимыми и упрямыми, а недостаток активности и четких правил может привести к проблемам с поведением.

Аляскинский маламут

Аляскинские маламуты похожи на хаски, однако, как правило, они крупнее и очень сильны. Им требуется последовательное воспитание, достаточная физическая нагрузка и опытный подход со стороны владельца.

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Бордер-колли

Бордер-колли считаются чрезвычайно умными и активными собаками. Породу выводили для выпаса скота, поэтому у неё хорошо развиты пастушьи инстинкты. Если собаке не хватает физической и умственной нагрузки, нежелательное поведение может быть направлено на детей, гостей или других животных.

Чихуахуа

Небольшой размер не гарантирует спокойного характера. Чихуахуа могут кусаться из-за страха, стресса или неправильного обращения с ними. Проблемы также могут возникать, если хозяева из-за небольшого размера питомца не уделяют достаточного внимания его воспитанию.

Такса

Таксы также способны защищаться укусом, если чувствуют угрозу. Авторы подчеркивают, что с маленькими собаками не стоит обращаться грубо только из-за их размера. Раннее обучение и правильное взаимодействие помогают избежать нежелательных реакций.

Джек-рассел-терьер

Этих энергичных собак выводили для охоты на мелких животных. Джек-рассел-терьерам необходимы регулярные физические и умственные нагрузки. Без них животные могут становиться чрезмерно реактивными, в частности на резкие движения и неожиданные раздражители.

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Померанский шпиц

Пушистые померанские шпицы также нуждаются в полноценном воспитании. Если собаку чрезмерно опекать и не устанавливать для неё правил поведения, она может стать назойливой, реактивной или склонной к конфликтному поведению.

Эксперты отмечают, что популярность породы не гарантирует отсутствия проблем с поведением. Каждая собака нуждается не только в любви и заботе, но и в надлежащем воспитании, регулярной дрессировке и понимании ее потребностей. Ответственность за поведение животного в значительной степени зависит от хозяина. При правильном подходе даже собаки со сложным характером могут стать преданными и ласковыми домашними питомцами.

Напомним, что преданность, нежность и любовь к совместным прогулкам — качества, которые многие люди ищут в домашнем питомце. Эксперт назвала пять пород собак, обладающих этими качествами.

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