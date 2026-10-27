Эти 5 пород собак кинолог рекомендует заводить семьям: кто неожиданно возглавил рейтинг

Лучшие породы собак для семьи — кинолог назвал неожиданный топ-5 / © Unsplash

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При выборе собаки для семьи многие в первую очередь вспоминают лабрадоров или золотистых ретриверов. Однако специалист по поведению собак Кейси Рэй предложил пять других пород, которые, по его мнению, также прекрасно подходят для семей с детьми.

Об этом пишет Express.

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Эксперт сознательно не включил в подборку лабрадоров и золотистых ретриверов. По его словам, эти породы и без того хорошо известны как прекрасные семейные собаки, поэтому он решил обратить внимание на другие варианты.

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5. Боксер

Пятерку открывает боксер. Это умные, активные и игривые собаки, которые, по словам Рэя, хорошо ладят с детьми. Уровень энергичности может варьироваться в зависимости от конкретной собаки, однако специалист подчеркивает важность базовой дрессировки и четких правил.

4. Ши-тцу

Следующей породой кинолог назвал ши-тцу. Небольшие размеры этих собак делают их удобными для путешествий, а сложной дрессировки они, по словам эксперта, не требуют. Ши-тцу относятся к собакам-компаньонам и ориентированы прежде всего на общение с человеком.

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3. Корги

Третье место заняли корги. Представители этой породы умны и преданны, однако нуждаются в физической активности, социализации и дрессировке. Рэй обратил внимание на пастушеское происхождение корги и их высокий интеллект. При надлежащей дрессировке, по его мнению, такие собаки хорошо чувствуют себя в семье.

2. Пудель

На втором месте оказались пудели. Эксперт отметил их способность к обучению, адаптивность и шерсть, которая практически не линяет. Пудели бывают разных размеров — то, миниатюрные и стандартные — и, по словам Рэя, могут быть прекрасными собаками-компаньонами.

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1. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Лучшим выбором для семьи кинолог назвал кавалер-кинг-чарльз-спаниеля. Представители этой породы отличаются кротким и дружелюбным нравом, стремятся быть рядом с хозяевами и с удовольствием проводят время с детьми.

Именно простота в повседневной жизни и ориентированность на человека стали главными причинами, по которым Рей поставил кавалер-кинг-чарльз-спаниеля на первое место в своём рейтинге.

Напомним, что не все собаки с милой внешностью обладают покладистым характером. Эксперты составили список из 10 популярных пород, представители которых при определенных обстоятельствах могут кусаться или проявлять агрессию.

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