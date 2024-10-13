Эти четыре "недостатка" могут указывать на гениальность: проверьте себя

Беспорядок – признак креативности

Если у вас постоянный кавардак на столе, в сумке обычно ничего не можете найти, комната выглядит как поле битвы, не стоит расстраиваться. Исторический опыт показывает, что люди с высоким IQ часто не придают большого значения порядку. Творческие умы предпочитают решать важные задачи, а не тратить время на уборку. Возможно, ваш беспорядок также свидетельствует о том, что ваш мозг занят более интересными вещами.

Умение врать – признак талантливости

Исследователи Университета Райерсона в Торонто изучили готовность и способность людей врать и сравнили показатели тестов вербального интеллекта и абстрактного мышления. Ученые обнаружили, что люди, которые врут и придумывают небылицы, обладают высшими когнитивными способностями. Их интеллект сравнивали с людьми, которые практически не прибегают ко лжи. В ходе исследования удалось установить, что лжецы обладают высоким интеллектом. Кроме того, люди, способные говорить более убедительную ложь, воспринимались другими, как более умные.

Люди с высоким интеллектом поздно ложатся и поздно встают

Хотя регулярный режим сна важен, некоторые исследования показывают, что поздний отход ко сну не всегда является проблемой для творческих людей. Исследование Имперского колледжа Лондона обнаружило, что ночные совы, как правило, получают высшие баллы, когда дело доходит до когнитивных тестов. А успешный предприниматель Фрэнк Дж. Рамбаускас даже написал книгу под названием «Совы умнее жаворонков. Почему “магии утра” нет и как совам добиться успеха в мире, в котором правят ранние птички» именно о высоких способностях "сов".

Разговоры с собой – путь к самосознанию

Несмотря на то, что об этом часто говорят как о первом признаке безумия, исследования показывают, что разговоры с самим собой вполне могут улучшить все: от памяти до способности сосредотачиваться. Разговоры с собой помогают лучше справляться с задачами и принимать более обдуманные решения.

Итак, если вы ловите себя на том, что обсуждаете свои планы вслух, знайте, это может являться признаком вашего высокого интеллекта.

Читайте также: