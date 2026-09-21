Эти два отверстия на кроссовках сделали не просто так: вот как ими правильно пользоваться

Для чего дополнительные отверстия на кроссовках / © pexels.com

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Эти отверстия помогают более плотно зафиксировать ногу в обуви. Особенно полезна такая функция может быть во время бега, тренировок, активных прогулок или в ситуации, когда кроссовки подходят по размеру, но пятка все равно немного двигается внутри.

Для чего дополнительные отверстия на кроссовках

Верхнюю пару люверсов можно использовать для особого способа шнуровки, называемого «петлей бегуна» или «замком для пятки».

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В отличие от обычной сильной затяжки шнурков, этот метод позволяет лучше удерживать именно заднюю часть стопы. В результате пятка меньше скользит вверх-вниз во время движения.

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Это может быть полезно сразу по нескольким причинам. Когда стопа надежнее зафиксирована, уменьшается ее движение внутри обуви, а вместе с ней и трение. Кроме того, во время бега или спуска нога меньше смещается вперед, поэтому пальцы не так сильно давят на переднюю часть кроссовки.

Впрочем, дополнительные отверстия не способны компенсировать неправильно выбранный размер. Если обувь заметно слишком велика, мало или просто не подходит по форме стопы, другой способ шнуровки проблему не решит.

Как правильно шнуровать кроссовки с дополнительными отверстиями

Сделать «петлю бегуна» несложно.

Сначала зашнуруйте кроссовки обычным способом, но остановитесь перед последней парой отверстий. Затем проденьте каждый конец шнурка в верхний люверс со своей стороны. Не вытаскивайте шнурок до конца — между двумя отверстиями должна образоваться небольшая петля.

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После этого перекрестите шнурки. Правый конец протяните сквозь петлю слева, а левый — сквозь петлю справа.

Осторожно потяните шнурки вниз и в стороны. Петли затянутся, а верхняя часть кроссовки плотнее охватит ногу. Остается завязать обычный узел.

Важно не переусердствовать с затяжкой. Нога должна быть хорошо зафиксирована, но шнуровка не должна вызывать боль, онемение, покалывание или сильное давление в области лодыжки. Если появляются неприятные ощущения, шнурки следует немного ослабить.

Не все отверстия на кроссовках выполняют одинаковую функцию

Верхние люверсы у шнуровки иногда путают с небольшими отверстиями, которые можно увидеть сбоку на некоторых моделях кедов и кроссовок. Однако их предназначение отличается.

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Боковые отверстия чаще всего помогают вентиляции обуви. Дополнительная пара рядом с верхней частью шнуровки необходима прежде всего для более надежной фиксации стопы.

Итак, если на ваших кроссовках есть два отверстия, которые годами оставались незадействованными, попробуйте использовать их во время следующей прогулки или тренировки. Маленькая деталь может заметно изменить, как обувь сидит на ноге.

FAQ

Зачем нужны дополнительные отверстия на кроссовках?

Дополнительные верхние отверстия для шнурков помогают плотнее зафиксировать стопу и пятку в обуви. Через них можно сделать так называемую «петлю бегуна» — способ шнуровки, при котором пятка меньше двигается внутри кроссовки во время ходьбы или бега.

Как правильно шнуровать кроссовки с дополнительными отверстиями?

Протяните каждый шнурок через верхнее дополнительное отверстие с той же стороны, оставив небольшую петлю. Затем перекрестите концы шнурков и протяните каждый через противоположную петлю. Аккуратно затяните их и завяжите кроссовки обычным способом. Шнуровка должна фиксировать пятку, но не пережимать стопу.

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