Эти два слова украинского языка невозможно перевести — узнайте их истинное значение
Некоторые слова украинского языка невозможно передать на другом языке — они тесно связаны с культурой и традициями.
Среди них особенно выделяются слова «кум» и «кума», которые часто ставят иностранцев в подлинное удивление.
Об этом в своем Instagram рассказал эксперт по ораторскому искусству Павел Мацопа.
В украинской культуре кум и кума — это не просто крестные родители ребенка. Во время обряда крещения они становятся частью духовной семьи, а кумовство создает тесную и пожизненную связь между семьями.
Кумы — это больше, чем друзья: советчики, опора в сложные моменты и близкие люди, на которых всегда можно положиться. При этом родители ребенка также становятся кумовьями для своих крестных, формируя взаимную поддержку и доверие между семьями.
В большинстве языков термины «крестный отец» и «крестная мать» передают только формальный статус, но никогда — глубину социальных и духовных связей, которую символизирует украинское кумовство.