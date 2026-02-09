ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
492
Время на прочтение
1 мин

Эти два слова украинского языка невозможно перевести — узнайте их истинное значение

Некоторые слова украинского языка невозможно передать на другом языке — они тесно связаны с культурой и традициями.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Украинские слова, которые невозможно перевести ни на один язык мира

Украинские слова, которые невозможно перевести ни на один язык мира / © pexels.com

Среди них особенно выделяются слова «кум» и «кума», которые часто ставят иностранцев в подлинное удивление.

Об этом в своем Instagram рассказал эксперт по ораторскому искусству Павел Мацопа.

В украинской культуре кум и кума — это не просто крестные родители ребенка. Во время обряда крещения они становятся частью духовной семьи, а кумовство создает тесную и пожизненную связь между семьями.

Кумы — это больше, чем друзья: советчики, опора в сложные моменты и близкие люди, на которых всегда можно положиться. При этом родители ребенка также становятся кумовьями для своих крестных, формируя взаимную поддержку и доверие между семьями.

В большинстве языков термины «крестный отец» и «крестная мать» передают только формальный статус, но никогда — глубину социальных и духовных связей, которую символизирует украинское кумовство.

Дата публикации
Количество просмотров
492
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie