Эти породы собак могут не пережить жару: ветеринар назвала главную опасность

Летом некоторые породы собак особенно уязвимы к перегреву и тепловому удару. По словам ветеринарки Сюзанны Мойес, тепловой стресс у животных может возникать уже при температуре свыше 25 градусов, а при 30 градусах и выше риск теплового удара резко возрастает.

Об этом говорится в материале Express.

Специалист предупреждает: если у собаки появились учащенное дыхание, сильное слюноотделение, потемнение десен, беспокойство, шаткая походка, рвота или диарея, нужно немедленно обратиться к ветеринару. Также следует сразу начать охлаждать животное, но делать это осторожно.

Какие собаки тяжелее всего переносят жару

Больше всего рискуют брахицефальные породы — собаки с короткой и плоской мордой. Из-за особенностей строения дыхательных путей им сложнее охлаждать организм в жаркую погоду.

К группе риска относятся:

мопсы;

бульдоги;

бостон-терьеры;

боксеры;

чау-чау;

золотистые ретриверы;

хаски;

немецкие овчарки;

грейхаунды;

пожилые собаки;

собаки с избыточным весом.

По словам ветеринарки, боксеры хоть и не имеют столь плоской морды, как некоторые другие породы, однако из-за более короткого строения морды также могут труднее переносить жару. Бостон-терьеры так же более подвержены тепловому удару.

Особое внимание специалисты советуют обращать на собак с густой двойной шерстью. У чау-чау, хаски, немецких овчарок и золотистых ретриверов шерсть может задерживать тепло, что повышает риск перегрева.

Неожиданно уязвимыми могут быть и грейхаунды. Несмотря на отсутствие густой шерсти, их тонкий шерстяной покров хуже защищает от солнца, поэтому эти собаки могут быстро перегреваться.

Как защитить собаку от жары

Ветеринарка советует не оставлять собак под прямым солнцем надолго, особенно если животное принадлежит к группе риска. В жаркие дни собака должна иметь доступ к тени и свежей воде.

Лежанку лучше размещать в прохладном помещении, желательно на нижнем этаже дома, где температура ниже. Днем следует закрывать шторы или жалюзи, чтобы в комнату не попадало лишнее тепло. Для циркуляции воздуха можно открыть окно или использовать вентилятор, но не направлять его непосредственно на животное.

В жару можно добавлять кубики льда в миску с водой. Также ветеринарка советует делать охлаждающее лакомство: например, заморозить игрушку с небольшим количеством мясного или рыбного соуса, чтобы собака могла ее облизывать.

Если у животного появились признаки теплового удара, его нужно перенести в затененное место и постепенно охлаждать влажными полотенцами. В то же время нельзя класть на собаку лед — это может вызвать шок.

Отдельно специалисты советуют регулярно ухаживать за шерстью. Длинношерстных собак летом следует ежедневно вычесывать, а во время продолжительной жары можно рассмотреть легкую летнюю стрижку.

