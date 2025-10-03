Эта птица строит самое большое в мире гнездо: как оно выглядит

Белоголовый орлан / © pixabay.com

Белоголовый орлан – не просто хищник, а настоящий архитектор дикой природы. Он является непревзойденным мастером возведения аэри – колоссальных гнезд, которые ежегодно достраиваются и расширяются. Именно эта птица является абсолютным рекордсменом среди пернатых по размеру своих построек.

Об этом пишет Discover Wildlife.

Масштабы строительства просто впечатляют. Наиболее зарегистрированное гнездо, найденное во Флориде, мало:

2,9 метра в диаметре (9,5 фута);

6 метров в глубину (20 футов);

весило более 2 тонн (4400 фунтов).

Эта гигантская постройка из сплетенных ветвей обычно располагается на высоком дереве вблизи воды или на скалах. Обычные размеры гнезда — более 1,5 метра в ширину и более 90 сантиметров в высоту.

Белоголовый орлан. / © Pixabay

Секрет монументальности заключается в долговечности и верности месту: пара орланов возвращается в свой аэро каждый год, чтобы его укрепить. Благодаря этой последовательной работе через годы гнезда могут дорасти до 2,4 метра в диаметре и 3,6 метра в глубину, достигая веса более двух тонн.

Внутри этой крепости орланы создают уютную люльку: они тщательно устилают внутреннюю камеру травой, мхом и перьями, обеспечивая идеальную изоляцию для яиц и птенцов.

Белоголовый орлан. / © pixabay.com

Эти многотонные «фамильные имения» не только защищают орлят от хищников и непогоды. Они являются домом для многих поколений, ведь известно, что некоторые пары используют одно и то же гнездо на протяжении десятилетий.

