Эти пять пород собак никогда вас не предадут: эксперты назвали самых преданных компаньонов

Доберман

Реклама

Некоторые породы собак особенно отличаются своей верностью и готовностью защищать хозяина. Ветеринары назвали пять самых надежных пород, которые всегда будут оставаться рядом и не подведут в сложной ситуации.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Немецкая овчарка

Эта порода давно считается символом преданности и ума. Ветеринарка Нита Васудеван объяснила, что немецкие овчарки сочетают в себе защитный инстинкт и высокую способность к дрессировке. Именно поэтому их часто выбирают в качестве служебных или полицейских собак.

Реклама

Доктор Хюн Хан добавляет: «Они будут всегда рядом с вами и являются самыми счастливыми, когда имеют работу или цель. Они хорошо чувствуют себя в активных семьях, где им дают структуру и дрессируют».

Золотистый ретривер

Доброжелательные, терпеливые и всегда готовы угодить — именно такими эксперты описывают золотистых ретриверов. Они прекрасно подходят для семей с детьми или несколькими домашними любимцами.

Специалисты отмечают: эти собаки нуждаются в регулярных прогулках и ветеринарном контроле, ведь склонны к аллергиям и ушным инфекциям.

Бордер-колли

Чрезвычайно умные и трудолюбивые, бордер-колли идеальны для людей, которые ведут активный образ жизни. По словам доктора Хан, эти собаки чувствуют себя лучше всего, когда имеют постоянное занятие — тренировки, игры или выпас. Без умственной нагрузки они могут становиться тревожными.

Реклама

Стандартный пудель

Пудели известны своим интеллектом и чувствительностью к эмоциям владельцев. Их легко дрессировать, а благодаря гипоаллергенной шерсти они подходят людям с аллергиями. Однако уход за шерстью требует регулярности.

Доберман

Доберманы — бесстрашные охранники и преданные компаньоны. Они формируют сильную связь со своими хозяевами, но могут настороженно относиться к незнакомцам. Эксперты отмечают, что эта порода нуждается в опытном владельце, который сможет обеспечить дисциплину, физические нагрузки и уверенное руководство.

Напомним, если вы мечтаете об активном четвероногом друге, который ежедневно будет заряжать вас энергией, стоит обратить внимание на самые игривые породы. Эксперты составили подборку из семи собак, которые больше всего любят проводить время в движении и играть со своими хозяевами.