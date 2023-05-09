Эти секреты знают не все: как правильно чистить разные виды грибов

Блюда из грибов очень вкусны и питательны, но этот продукт впитывает вредные вещества, поэтому важно знать, как правильно чистить грибы, чтобы уберечь себя от возможного отравления.

Как чистят грибы: что нужно знать

Грибы активно впитывают в себя жидкость, становясь водянистыми и невкусными. Поэтому моют этот продукт только под проточной водой и достаточно быстро. Затем важно лишить их лишней влаги, обмокнув бумажным полотенцем.

Кончик ножки обязательно отрезают. Чем длиннее гриб лежал в холодильнике, тем большую часть нужно отрезать. А вот "юбочки" на ножке можно не счищать. Здесь все зависит от ваших эстетических предпочтений.

Большие шляпки грибов лучше чистить. Для этого зацепляется край шляпки и снимается пленка. У маленьких грибов эта пленка довольно толстая, поэтому чистить ее – бесполезно.

Не стоит также удалять коричневые пластинки под шляпкой гриба – именно они придают грибам пикантный вкус.

Как правильно чистить грибы: шампиньоны, белые, опята и другие.

Белые грибы чистят обязательно. Для этого слегка трут шляпку жесткой щеткой, а затем полощат сам гриб под проточной водой.

Шампиньоны впитывают влагу очень сильно. Поэтому их не рекомендуют промывать даже под проточной водой, разве что они слишком много грязи. Как чистить грибы шампиньоны: со шляпки нужно счистить кожуру.

Лисички и опята обычно вообще не чистят. Их нужно только отчистить от лесного мусора и промыть под проточной водой.

Маслята чистят обязательно. Для этого снимают кожуру со шляпки. Чтобы она отходила более свободно, сначала грибы обдают кипятком.

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