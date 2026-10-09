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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Эти семь пород собак хуже всего переносят одиночество: кого лучше не оставлять дома надолго

Не все собаки спокойно ждут возвращения хозяина. Представители некоторых пород могут испытывать сильный стресс, лаять и даже портить мебель, оставаясь в одиночестве.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Семь пород собак, которые хуже всего переносят одиночество — полный список

Семь пород собак, которые хуже всего переносят одиночество — полный список

Собаки по-разному переносят отсутствие хозяина, однако представители некоторых пород особенно подвержены тревоге разлуки. Из-за сильной привязанности к людям, высокого уровня энергии или потребности в постоянной активности одиночество может стать для них серьёзным испытанием.

Об этом пишет Express со ссылкой на данные Furbo.

Тревога разлуки — это поведенческое расстройство, при котором собака испытывает сильный страх или панику, оставаясь без хозяина. Среди характерных признаков — продолжительный лай и скулеж, повреждение мебели и дверей, испражнение в доме, беспокойное хождение, затрудненное дыхание или чрезмерное слюноотделение.

Проблема может возникнуть у любой собаки, однако некоторые породы из-за особенностей характера и потребности в общении считаются более подверженными ей.

  • Лабрадор-ретривер. Лабрадоры очень общительны и любят находиться рядом с людьми. Несмотря на обычно спокойный характер, длительное отсутствие хозяина может быть для них тяжелым испытанием.

  • Бордер-колли. Эти собаки отличаются высоким интеллектом и энергичностью, поэтому нуждаются в физических нагрузках и умственной стимуляции. Без активности они могут скучать и испытывать стресс, что повышает риск тревожного поведения.

  • Кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Породу выводили прежде всего как собаку-компаньона, поэтому её представители сильно ориентированы на человека. Длительное пребывание в одиночестве может приводить к чрезмерному лаю или деструктивному поведению.

  • Джек-рассел-терьер. Небольшие размеры этих собак обманчивы: они очень активны и нуждаются в большом количестве движения и развлечений. Если джек-расселу не хватает физической активности и развлечений, он может скучать и начать портить вещи.

  • Немецкая овчарка. Как представители рабочей породы, немецкие овчарки нуждаются в регулярных физических нагрузках. Длительное одиночество и недостаток активности могут провоцировать скуку и тревожность.

  • Австралийская овчарка. Этим собакам также необходимы движение и постоянная умственная стимуляция. Если надолго оставлять их без занятий, они могут начать испытывать тревогу.

  • Бишон-фризе. Эту породу вывели для компании человека, поэтому бишоны особенно ценят присутствие хозяина. Бишоны плохо переносят одиночество, а длительное отсутствие хозяина может вызывать сильный стресс и тревожность.

Специалисты советуют приучать собак к одиночеству постепенно: сначала оставлять их на короткое время, а затем постепенно увеличивать продолжительность отсутствия. Уход из дома и возвращение также следует делать спокойно, не превращая их в эмоциональное событие.

Не рекомендуется наказывать животное за поведение, вызванное тревогой, поскольку это может только усугубить проблему. Если симптомы выражены сильно, владельцам рекомендуется обратиться к ветеринару.

Напомним, ранее мы сообщали, какие популярные породы собак могут оказаться дорогостоящими для владельцев из-за риска развития определенных заболеваний.

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