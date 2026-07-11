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Эти три цвета чаще всего выбирают люди с низким интеллектом: есть ли среди них тот, что вам нравится
Ученые назвали 3 любимых цвета людей с низким интеллектом: обойдемся без теста на IQ
Цветовые предпочтения человека могут выдать его реальный уровень интеллекта. К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Университета Ханьян в Сеуле. Корейские психологи провели научный эксперимент и выяснили, что выбор цветовой гаммы способен рассказать о человеке гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Как связаны цветовые предпочтения и интеллект
У каждого человека есть свои любимые цвета, кто-то склонен выбирать все оттенки серого, другой покупает черное или обожает яркие вещи, третий терпеть не может синий или желтый, а кто предпочитает пастельные тона. Специалисты считают, что узнать больше о личности можно, даже просто взглянув на цвет ее кроссовок.
Исследование показало, что люди с высоким уровнем интеллекта, включая эмоциональный, чаще тянутся к нюансированным, более мягким, более сложным или более тонким оттенкам. Например, более вдумчивые личности предпочитают сине-серые или пастельные ненасыщенные тоны. Любители ярких и насыщенных цветов часто имеют более простой характер или интеллект.
Какие 3 цвета выбирают люди с низким интеллектом
Люди с невысоким уровнем когнитивного профиля обычно тянутся к кричащим и «вырвиоким» оттенкам. Ученые четко определили три наиболее «подозрительных» цвета, которые чаще всего выбирают лица с низким IQ:
Красный или фуксия
Флуоресцентный желтый
Лаймово-зеленый (от которого у спокойных людей может начаться мигрень)
Авторы исследования — психологи Жюльетт Джуэ (Juliette Jouet) и Чон Хи Ха (Jeong-Hee Ha) из Университета Ханьян в Сеуле отмечают: «Эта склонность к „смелому“ цвету, скорее всего, связана с поиском немедленной стимуляции, инстинктивного удовлетворения».
Почему все не столь однозначно
Психологи призывают не спешить с радикальными выводами и относиться к результатам эксперимента со скепсисом. Любимый цвет — вещь тонкая, отражающая индивидуальное видение мира с фильтрами или без них. Прямолинейно «в лоб» говорить о разуме только по цвету одежды нельзя, ведь на выбор влияет множество факторов:
Личный жизненный опыт
Тип характера и черты характера
Текущее настроение и психологическое состояние
Бессознательные установки
Психологическое состояние и цветовой тест Макса Люшера
На выбор оттенка в конкретный момент времени сильно влияет нервно-психическая стойкость человека. На этом принципе базируется известный цветовой тест, разработанный швейцарским психотерапевтом Максом Люшером. Короткая расшифровка его трактовки выглядит так:
Черный цвет выбирают интроверты — люди, поглощенные самими собой, своими переживаниями и склонные к саморефлексии.
Белый цвет предпочитают экстраверты или просто очень светлые натуры.
Красный часто выбирают брутальные либо очень энергичные личности.
Голубой выступает символом покоя, умиротворенности, миролюбия и котиков.
Поэтому, если вы вдруг заметили, что потянулись к лаймово-зеленому пуховику, паниковать не стоит. Возможно, вам просто захотелось чуть-чуть веселья на сером фоне будней, а интеллект обязательно окажется в чем-то другом — например, в выборе хорошей книги под вечер.