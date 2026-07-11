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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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749
Время на прочтение
3 мин

Эти три цвета чаще всего выбирают люди с низким интеллектом: есть ли среди них тот, что вам нравится

Ученые назвали 3 любимых цвета людей с низким интеллектом: обойдемся без теста на IQ

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Любимый цвет

Любимый цвет

Цветовые предпочтения человека могут выдать его реальный уровень интеллекта. К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Университета Ханьян в Сеуле. Корейские психологи провели научный эксперимент и выяснили, что выбор цветовой гаммы способен рассказать о человеке гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Как связаны цветовые предпочтения и интеллект

У каждого человека есть свои любимые цвета, кто-то склонен выбирать все оттенки серого, другой покупает черное или обожает яркие вещи, третий терпеть не может синий или желтый, а кто предпочитает пастельные тона. Специалисты считают, что узнать больше о личности можно, даже просто взглянув на цвет ее кроссовок.

Исследование показало, что люди с высоким уровнем интеллекта, включая эмоциональный, чаще тянутся к нюансированным, более мягким, более сложным или более тонким оттенкам. Например, более вдумчивые личности предпочитают сине-серые или пастельные ненасыщенные тоны. Любители ярких и насыщенных цветов часто имеют более простой характер или интеллект.

Какие 3 цвета выбирают люди с низким интеллектом

Люди с невысоким уровнем когнитивного профиля обычно тянутся к кричащим и «вырвиоким» оттенкам. Ученые четко определили три наиболее «подозрительных» цвета, которые чаще всего выбирают лица с низким IQ:

  • Красный или фуксия

  • Флуоресцентный желтый

  • Лаймово-зеленый (от которого у спокойных людей может начаться мигрень)

Авторы исследования — психологи Жюльетт Джуэ (Juliette Jouet) и Чон Хи Ха (Jeong-Hee Ha) из Университета Ханьян в Сеуле отмечают: «Эта склонность к „смелому“ цвету, скорее всего, связана с поиском немедленной стимуляции, инстинктивного удовлетворения».

Почему все не столь однозначно

Психологи призывают не спешить с радикальными выводами и относиться к результатам эксперимента со скепсисом. Любимый цвет — вещь тонкая, отражающая индивидуальное видение мира с фильтрами или без них. Прямолинейно «в лоб» говорить о разуме только по цвету одежды нельзя, ведь на выбор влияет множество факторов:

  • Личный жизненный опыт

  • Тип характера и черты характера

  • Текущее настроение и психологическое состояние

  • Бессознательные установки

Психологическое состояние и цветовой тест Макса Люшера

На выбор оттенка в конкретный момент времени сильно влияет нервно-психическая стойкость человека. На этом принципе базируется известный цветовой тест, разработанный швейцарским психотерапевтом Максом Люшером. Короткая расшифровка его трактовки выглядит так:

  • Черный цвет выбирают интроверты — люди, поглощенные самими собой, своими переживаниями и склонные к саморефлексии.

  • Белый цвет предпочитают экстраверты или просто очень светлые натуры.

  • Красный часто выбирают брутальные либо очень энергичные личности.

  • Голубой выступает символом покоя, умиротворенности, миролюбия и котиков.

Поэтому, если вы вдруг заметили, что потянулись к лаймово-зеленому пуховику, паниковать не стоит. Возможно, вам просто захотелось чуть-чуть веселья на сером фоне будней, а интеллект обязательно окажется в чем-то другом — например, в выборе хорошей книги под вечер.

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Дата публикации
Количество просмотров
749
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