Эти удивительные японцы: почему они берут автомобили в аренду, но не ездят на них

Взять напрокат автомобиль в Японии гораздо выгоднее, чем купить собственный, поэтому каршеринговые сервисы здесь очень развиты.

Каршеринговые сервисы проверили записи о перемещении автомобилей и обнаружили, что определенный процент пользователей сервиса возвращают машины, "не проехав никакой дистанции". Крупнейшая каршеринговая компания в Японии с 1,2 миллионами зарегистрированных клиентов Times 24 Co была озабочена таким фактом.

Чтобы понять, для чего тогда пользователи арендуют машины, решили провести опрос. Один из клиентов рассказал, что арендовал автомобили, чтобы спокойно поработать, другой сообщил, что использовал машину для временного хранения сумок и других личных вещей. "Я арендовал машину, чтобы съесть еду, купленную в небольшом магазине, потому что не мог найти места, где еще можно пообедать", – признался один из участников опроса каршеринговых компаний.

Компания NTT Docomo после опроса 400 своих клиентов обнаружила, что каждый восьмой использует автомобили не для поездок. Подавляющее большинство респондентов рассказали, что используют машины, чтобы поспать, отдохнуть в машине, поговорить по телефону с друзьями, семьей или клиентами по бизнесу.

По результатам опросов оказалось, что:

Чаще японцы арендуют автомобиль на пару часов или ночь, чтобы поспать или отдохнуть между работами. Потому что даже почасовую гостиницу нужно еще найти, а машины на каждой стоянке.

Спокойная атмосфера для телефонного разговора с друзьями или с партнерами – на втором месте аренды автомобиль не для поездок. На улицах, в торговых центрах очень шумно для деловых и дружеских переговоров, а машина является отличным местом уединения. Тем более во многих машинах можно поставить телефон на зарядку, что очень удобно.

На третьем месте – автомобиль заменяет интернет-кафе. Тем более цена аренды авто и посещение кафе примерно одинакова, хотя туалета здесь конечно же нет. 30 минут аренды стоит 400 иен, 100 гривен, это дешевле, чем любой перекус

Автомобиль часто служит камерой хранения у вокзалов. Конечно, камеры хранения есть, но население так много, что мест часто не хватает.

Среди других причин аренды авто — поесть на работе, чтобы на тебя не таращились коллеги, сделать обязательные мимические упражнения, переодеться.

Читайте также: