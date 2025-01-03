Эти украинские фамилии давали людям с особенными прическами: проверьте свою

Многие родовые имена происходят от особенностей внешности их носителей. В древности наши предки давали прозвища людям, учитывая их внешность, в том числе, тип прически или структуру волос. Со временем эти прозвища закреплялись и превращались в фамилии, сохранившиеся по сей день. Языковед Юлиан Редько рассказал, какие фамилии отражают внешность наших предков, в частности их прически.

Мужские фамилии, связанные с прической

Одной из причин возникновения таких фамилий были особенности длины или формы волос. Например, мужчин с коротко подстриженными волосами могли называть Стрига или Стригун. Эти прозвища со временем стали официальными родовыми именами.

Фамилии, указывающие на отсутствие волос

А вот для мужчин, не имеющих волос, также существовали характерные названия, которые позже трансформировались в такие фамилии:

Лысый

Лысайко

Лысак

Лысун

Лысан



Мужчины с растрепанными или вьющимися волосами могли иметь следующие фамилии:

Кошла

Чубаха

Патлаха

Кошлатый

Чубар

Кудря

Патлай

Чубатько

Кошлак

Чубай

Кучерко

Пелех

Кошлай

Пелешок

Кудла

Чубей

Пелехатый

Кудрик

Чупрына

Куйовда

Чупрун

Кудрявець

Чуб

Коструба

Чубыр

Мушта

Фамилии, указывающие на цвет волос

Мужчины с черными волосами имели, например, такие прозвища:

Чорнявый

Чорный

Черняк

Черныга

Черныш

Чорныш

Блондинки, в свою очередь, получали фамилии, такие как:

Билец

Билый

Билык

Свитлык

Блонко

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