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Эти украинские фамилии давали людям с особенными прическами: проверьте свою

Эти украинские фамилии давали людям с особенными прическами: проверьте свою

Происхождение украинских фамилий

Украинские фамилии, связанные с особенностью прически, цветом волос

Многие родовые имена происходят от особенностей внешности их носителей. В древности наши предки давали прозвища людям, учитывая их внешность, в том числе, тип прически или структуру волос. Со временем эти прозвища закреплялись и превращались в фамилии, сохранившиеся по сей день. Языковед Юлиан Редько рассказал, какие фамилии отражают внешность наших предков, в частности их прически.

Мужские фамилии, связанные с прической

Одной из причин возникновения таких фамилий были особенности длины или формы волос. Например, мужчин с коротко подстриженными волосами могли называть Стрига или Стригун. Эти прозвища со временем стали официальными родовыми именами.

Фамилии, указывающие на отсутствие волос

А вот для мужчин, не имеющих волос, также существовали характерные названия, которые позже трансформировались в такие фамилии:

  • Лысый

  • Лысайко

  • Лысак

  • Лысун

  • Лысан


Мужчины с растрепанными или вьющимися волосами могли иметь следующие фамилии:

  • Кошла

  • Чубаха

  • Патлаха

  • Кошлатый

  • Чубар

  • Кудря

  • Патлай

  • Чубатько

  • Кошлак

  • Чубай

  • Кучерко

  • Пелех

  • Кошлай

  • Пелешок

  • Кудла

  • Чубей

  • Пелехатый

  • Кудрик

  • Чупрына

  • Куйовда

  • Чупрун

  • Кудрявець

  • Чуб

  • Коструба

  • Чубыр

  • Мушта

Фамилии, указывающие на цвет волос

Мужчины с черными волосами имели, например, такие прозвища:

  • Чорнявый

  • Чорный

  • Черняк

  • Черныга

  • Черныш

  • Чорныш

Блондинки, в свою очередь, получали фамилии, такие как:

  • Билец

  • Билый

  • Билык

  • Свитлык

  • Блонко

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