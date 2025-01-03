Эти украинские фамилии давали людям с особенными прическами: проверьте свою

Украинские фамилии, связанные с особенностью прически, цветом волос
Многие родовые имена происходят от особенностей внешности их носителей. В древности наши предки давали прозвища людям, учитывая их внешность, в том числе, тип прически или структуру волос. Со временем эти прозвища закреплялись и превращались в фамилии, сохранившиеся по сей день. Языковед Юлиан Редько рассказал, какие фамилии отражают внешность наших предков, в частности их прически.
Мужские фамилии, связанные с прической
Одной из причин возникновения таких фамилий были особенности длины или формы волос. Например, мужчин с коротко подстриженными волосами могли называть Стрига или Стригун. Эти прозвища со временем стали официальными родовыми именами.
Фамилии, указывающие на отсутствие волос
А вот для мужчин, не имеющих волос, также существовали характерные названия, которые позже трансформировались в такие фамилии:
-
Лысый
-
Лысайко
-
Лысак
-
Лысун
-
Лысан
Мужчины с растрепанными или вьющимися волосами могли иметь следующие фамилии:
-
Кошла
-
Чубаха
-
Патлаха
-
Кошлатый
-
Чубар
-
Кудря
-
Патлай
-
Чубатько
-
Кошлак
-
Чубай
-
Кучерко
-
Пелех
-
Кошлай
-
Пелешок
-
Кудла
-
Чубей
-
Пелехатый
-
Кудрик
-
Чупрына
-
Куйовда
-
Чупрун
-
Кудрявець
-
Чуб
-
Коструба
-
Чубыр
-
Мушта
Фамилии, указывающие на цвет волос
Мужчины с черными волосами имели, например, такие прозвища:
-
Чорнявый
-
Чорный
-
Черняк
-
Черныга
-
Черныш
-
Чорныш
Блондинки, в свою очередь, получали фамилии, такие как:
-
Билец
-
Билый
-
Билык
-
Свитлык
-
Блонко
Читайте также: