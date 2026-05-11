Эти украинские фамилии имеют литовские княжеские корни: проверьте свою в списке

Князь / © pixabay.com

Реклама

Украинские фамилии могут сохранять следы древнего шляхетского происхождения. Некоторые родовые имена, которые до сих пор встречаются в Украине, связывают с литовскими князьями и знатью времен Великого княжества Литовского.

Об этом как сообщил 24 канал рассказал доктор географических наук и академик Национальной академии наук высшего образования Украины Петр Масляк на своем YouTube-канале.

По его словам, часть таких фамилий происходит от княжеских и боярских родов, которые играли важную роль в государственной и культурной жизни Великого княжества Литовского. Со временем эти родовые имена распространились и среди украинской знати.

Реклама

Исследователь отмечает, что такие фамилии часто отличаются мелодичностью и архаичными языковыми формами. В современном мире они привлекают внимание тем, что могут свидетельствовать о дворянских или благородных корнях.

Среди фамилий, которые Петр Масляк связывает с литовскими княжескими родами, — Сапега, Хоткевич, Чернецкий, Нимерович, Вишневецкий, Лукомский, Острожский, Косаковский, Сангушко, Черторийский, Заславский, Ружинский, Любомирский, Корецкий и Выговский.

Некоторые из этих фамилий сейчас довольно распространены в Украине. Например, фамилию Чернецкий имеют 3211 человек, а Корецкий — 2414. Также в Украине проживает 1042 носителя фамилии Выговский и 1009 человек с фамилией Сапега.

В то же время отдельные княжеские родовые имена сегодня считаются редкими. Так, фамилию Хоткевич имеют лишь 24 человека, Косаковский — 147, Ружинский — 211, а Любомирский — 104. Фамилию Черторийский имеют лишь двое украинцев.

Реклама

Некоторые родовые имена почти исчезли. В частности, в Украине остался только один носитель фамилии Острожский, который проживает на Львовщине. Также только один человек носит фамилию Сангушко. В то же время носителей фамилии Нимерович в Украине пока не осталось.

Отдельно специалисты обращают внимание на характерные окончания, которые могут свидетельствовать о литовском происхождении фамилии. Языковед Юлиан Редько в работе «Современные украинские фамилии» писал, что к литовским по происхождению могут принадлежать родовые имена с окончаниями -йло, -айло, -ейло, -ійло, -ойло, -уйло и -яйло. Среди примеров таких фамилий исследователи называют Миняйло, Жмайло, Нечитайло и Мазайло.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие украинские фамилии могут указывать на страдания и испытания судьбы, а также объясняли значение и происхождение родовых имен.

Новости партнеров