Эти вещи из бабушкиного серванта могут стоить целое состояние: что не следует выбрасывать

Сервиз / © pexels.com

Несмотря на падение спроса на винтажные сервизы таких марок, как Royal Doulton и Wedgwood, эксперты призывают не выбрасывать старую посуду из бабушкиных сервантов. Мода циклична, и некоторые редкие образцы уже сейчас стоят целое состояние, тогда как другие имеют шанс возродиться в течение десятилетия.

Об этом пишет Daily Mail.

Тем, кто надеялся получить в наследство сервиз Royal Doulton и разбогатеть на нем, стоит готовиться к разочарованию: желающих покупать такие вещи почти нет, ведь большинство предпочитает дешевые наборы для ежедневного пользования.

Популярность винтажных сервизов начала угасать еще тогда, когда семьи постепенно отказались от традиционных ужинов за столом в пользу перекусов перед телевизором и отдачи посуды в посудомойку вместо ручного мытья.

Окончательный удар нанесло появление «дорогой на вид», но очень дешевой посуды из онлайн-магазинов вроде Temu или TikTok Shop.

На прошлой неделе компания Fiskars, владелец Wedgwood, объявила о 90-дневной приостановке работы завода в Барластоне из-за падения спроса. Это большая потеря для бренда, который с 1759 года украшал столы от Букингемского дворца до Белого дома.

За несколько месяцев до этого банкротство объявила Moorcroft Pottery из Сток-он-Трента, которую в последний момент спас потомок основателя.

Спрос на рынке упал настолько, что даже благотворительные магазины нередко отказываются принимать сервизы — они просто не находят покупателей.

«Сейчас эти наборы имеют отличную ценность — иногда в Ikea новый сервиз обойдется дороже. Но я вижу, что люди снова начинают ценить вещи, которые дарят тепло, комфорт и ностальгию. Это только начало, но первые признаки восстановления уже есть», — рассказал эксперт программы Antiques Roadshow Марк Хилл.

Сколько может стоить винтажный сервиз?

Обычно наборы состоят из 16-24 предметов, но могут включать дополнительные элементы — соусники, масленки или блюда. Дизайн, цвета и форма зависят от времени создания и мастера.

На аукционах чаще всего встречаются изделия Royal Doulton, Wedgwood, Royal Albert, Royal Worcester и Minton. Однако чрезмерная распространенность таких марок может снижать их стоимость.

Майк Гарсайд из Vintage Farmhouse Antiques объясняет: «Сегодня людям нужны вещи, которые можно мыть в посудомойке и ставить в микроволновку — а это отсеивает немало старых сервизов».

Сервировочная тарелка Джозефа Клементсона Пекина из стаффордширского фарфора, примерно 1830-1860 гг. / © Daily Mail

Золотая или платиновая отделка на краях делает такую посуду непрактичной.

Сейчас популярность набирают пасторальные или лесные мотивы в сине-белой или красно-белой гамме. А вот пышно декорированные Royal Doulton или Worcester вышли из моды.

В 1960-70-х годах сервизы Royal Doulton продавались за 1000 фунтов стерлингов (сейчас это 55 440 грн), тогда как сейчас их можно найти всего за 50 (2 772 грн).

«Их применение ограничено — разве что для изысканных ужинов, которые сейчас редкость. Люди все больше ищут практичные вещи для ежедневного потребления», — говорит Гарсайд.

Какие старинные сервизы являются дорогими сейчас?

Вместо этого он советует обратить внимание на ironstone china XIX века от Broadhurst, Spode и Johnson Brothers. Особую ценность представляют изделия с маркировкой Seaforth: они стилизованы под Георгианскую или Викторианскую эпоху, но изготовлены в середине ХХ века, поэтому остаются прочными и современными.

Коллекционеры также высоко оценивают более старые образцы, созданные в 1890-х — в начале Первой мировой. Редкие изделия Ridgway Blue стоят от 60 (3 326 грн) до 120 фунтов (6 652 грн) за тарелку.

Есть и рекорды: недавно Ewbank продал сервиз Royal Crown Derby в узоре Gold Aves за 5 200 фунтов (288 288 грн), а Spode — за 1 524 фунта (84 490 грн).

Чашка с блюдцем Wonderlust Jasmine Bloom / © Daily Mail

Как выгодно покупать и продавать старые сервизы?

При выборе обращайте внимание на блеск и состояние глазури. Полный набор не является обязательным — отдельные предметы легче продать, ведь люди часто ищут замену утраченным.

Растет мода на так называемые harlequin sets, когда разные бренды и рисунки объединяют в единый стильный комплект.

Узнать историю сервиза можно с помощью искусственного интеллекта — достаточно описать его или загрузить фото в ChatGPT, чтобы получить информацию о годе и производителе. Хотя данные могут быть неточными, это хорошая отправная точка.

Также стоит пользоваться аукционными базами продаж и обращаться в местные аукционные дома, которые часто дают бесплатные оценки.

На eBay важно ориентироваться на категорию sold items, ведь выставленные цены не всегда соответствуют реальности.

«Иногда можно найти вещь за £1 в благотворительном магазине, но если узнать ее историю — кто и когда изготовил, — цена может вырасти до £600», — добавляет Гарсайд.

Более дешевые наборы удобно продавать на eBay или Etsy, но нужно учитывать расходы на доставку. Редкие экземпляры лучше выставлять на аукционы.

Самое главное — покупать то, что нравится, подчеркивает Хилл: «Эти вещи создавались для пользования. Мода меняется циклично, поэтому стоит брать то, что соответствует вашему стилю».

Почему не стоит спешить выбрасывать Wedgwood?

Оценщик Дэн Хэтфилд призывает не недооценивать Wedgwood и прогнозирует его возрождение в течение следующего десятилетия.

«Хотя сейчас Wedgwood переживает тяжелые времена, я верю, что впереди его ждут лучшие дни. Возможно, эти наборы сейчас не кажутся модными, и многие их выбрасывают. Но этим мы теряем шанс заработать в будущем и одновременно засоряем планету. Через несколько лет это приведет к редкости изделий Wedgwood, а значит — к росту их стоимости», — пояснил оценщик.

К слову, коллекционер ручек по-настоящему выиграл в «лотерею» секонд-хенда, приобретя две ручки известного бренда Montblanc всего за 60 долл. Как оказалось, это были абсолютно новые Montblanc Meisterstuck 145 Classique Platinum, стоимость которых на официальном сайте достигает 480 фунтов стерлингов за единицу.