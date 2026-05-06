«Это безумие»: американец был шокирован правилам в аэропортах Австралии

Американский турист был шокирован тем, как работают внутренние авиарейсы в Австралии. Мужчина заявил, что смог пройти в терминал аэропорта без проверки посадочного талона или удостоверения личности, и назвал это «безумием».

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Бывший журналист Уптин Саиди путешествовал между Сиднеем и Мельбурном, когда заметил необычную для себя систему контроля в аэропортах. В видео, которое он опубликовал в соцсетях, мужчина рассказал, что пассажиры просто проходят через металлоискатели и попадают во внутренний терминал без проверки документов.

По словам туриста, такая практика резко контрастирует с США, где для входа во внутренний терминал обязательно нужен посадочный талон. Саиди предположил, что австралийские аэропорты могли специально сделать доступ к терминалам более открытым, чтобы люди посещали рестораны, кафе и магазины внутри.

Впрочем, как объясняет Daily Mail, внутренние терминалы в Австралии работают в соответствии с федеральным законодательством об авиационной безопасности. Проверка безопасности для всех посетителей является обязательной, однако для входа в терминал не всегда нужно показывать посадочный талон. Его обычно проверяют уже непосредственно перед посадкой в самолет.

Однако, стоит учитывать, что австралийская федеральная полиция и служба авиационной безопасности могут попросить документы в случае подозрительного поведения или дополнительной проверки.

Видео туриста быстро стало вирусным и собрало сотни комментариев от австралийцев. Многие объяснили, что такая система позволяет родственникам и друзьям провожать пассажиров почти до самого выхода на посадку или встречать их после прилета.

«Жена и дети приходили в лаунж перед моим полетом, чтобы меня провожать», — отметил один из комментаторов.

Часть пользователей подтвердила предположение туриста о том, что местные иногда приходят к терминалам даже без перелетов — ради встреч, кофе или просто чтобы посмотреть на самолеты. Один из комментаторов рассказал, что брал детей в аэропорт специально для наблюдения за взлетами и посадками.

Впрочем, многие австралийцы с юмором отметили, что регулярно посещать аэропорты ради ресторанов или кофе вряд ли кто-то будет из-за высоких цен. В комментариях люди жаловались, что кофе в терминале может стоить около восьми долларов, сэндвич — до 15, а цены на пиво достигают 18 долларов. Отдельно пользователи упоминали и дорогую парковку.

