"Это чудо": заброшенного новорожденного ребенка спас послед щенков, которые согревали малыша всю ночь в поле (фото)

"Это чудо": заброшенного новорожденного ребенка спас послед щенков, которые согревали малыша всю ночь в поле (фото)

Малыша нашла собака в поле.

Маленького ребенка бросили в провинции Чаттисгарх в Индии, но после того, как кроху нашла собака, ее щенки помогли согреть новорожденного малыша.

Об этом пишет The Mirror.

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Согласно сообщениям, ребенка нашла бездомная собака, всю ночь прижимавшаяся к ней со своими щенками в провинции Чаттисгарх в Индии. Новорожденного ребенка, который был без одежды, "спас" помет щенков после того, как они прижались, чтобы помочь согреться крохотному малышу в холодном поле в течение ночи.

"Возможно, это тепло от щенков и самой матери поддерживали жизнь этого новорожденного. Обычно ночью температура падает, и уже декабрь. Надо сказать, что это ей повезло", — сказал один местный житель.

Как утверждают, новорожденного нашли люди рядом с пометом щенков и малыш был полностью невредим. Жители обнаружили ребенка, после того, как услышали его плач.

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Они сообщили местным властям и передали ребенка врачам.

Один из местных также сказал, что это "чудо", что ребенок выжил ночью, потому что собаки без постоянного места жительства могут быть агрессивными.

Девочку назвали Аканкша. Продолжается следствие, полиция разыскивает ее родителей.

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