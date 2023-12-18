Это чудо: женщина вышла из 5-летней комы, услышав шутку мамы

В США женщина вышла из комы благодаря анекдоту мамы.

Об этом пишет PEOPLE.

Когда Дженнифер Флюэллен из Найлса, штат Мичиган, в прошлом году неподвижно лежала на больничной койке, находясь в почти пятилетней коме, вызванной автокатастрофой, ее мать Пегги Минс рассказала ей анекдот. Потом произошло невозможное: 41-летняя Дженнифер засмеялась.

"Когда она проснулась, я сначала испугался, потому что она смеялась, а она никогда этого не делала", — рассказал сын женщины Джулиан, которому было 11 лет, когда его мама впала в кому.

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Прорыв, произошедший в августе в 2022 году, стал лишь первым шагом в долгой борьбе за Флюэллен, старательно работающей над восстановлением речи и подвижности после пребывания в состоянии кокона, когда время остановилось, а ее мозг медленно заживал.

"Она очнулась, но не совсем. Она не могла говорить, но кивала", — сказала 60-летняя Пегги. "Сначала она по-прежнему много спала, но потом, через несколько месяцев, она становилась сильнее и бодрствовала".

"Это такая редкость", – прокомментировал доктор Ральф Ван, ее врач в реабилитационной больнице в Мичигане. "Не просто проснуться, но и добиться прогресса. Возможно, 1-3% пациентов просыпаются и достигают столь далекого прогресса".

Женщина достигла еще одной цели в октябре, когда она смогла принять участие в вечернем футбольном празднике для старшеклассников вместе с 17-летним младшим сыном Джулианом на футбольном матче средней школы Найлза.

После того как стало известно, что она посетила футбольный матч своего сына, Флюэллен смогла получить дополнительную терапию в местной реабилитационной больнице.

Ужас, ставший чудом, для Флюэллен начался с обычного утра в понедельник, 25 сентября в 2017 году. Тогда 35-летняя жена и мама троих мальчиков из маленького городка Найлс какраз отвезла своих сыновей в школу и собиралась на работу. Это было ее последнее типичное утро. Согласно сообщению местной радиостанции WSJM, в 8:23 утра она врезалась в опору электропередачи. Дженнифер оставалась в коме почти пять лет, в течение которых ее мама Пегги, только недавно ушедшая с работы, оставалась рядом с ней, посещая ее почти каждый день, надеясь, что дочь однажды ответит ей.

Когда это, наконец, произошло, Минс записала этот момент и быстро отправила видео семье и друзьям. На следующий день Джулиан и его братья отправились в больницу.

"Я сказал ей, что я Джуджу, и ее глаза вспыхнули: "Ух ты, это моя фасоль Джуджу", — вспомнил Джулиан, отмечая свое прозвище. "Но когда она действительно узнала наш возраст и т.д., это разбило ей сердце. Она начала плакать".

Джулиан говорит, что его маме было нелегко узнать, что он был младшим школьником и что его братья Скайлар, которому сейчас 21 год, и Дейтон, 19 лет, уже окончили среднюю школу.

"Мы говорили о времени, которое она пропустила, и стараемся этого не делать, потому что это ее огорчает", – говорит Джулиан. Но моя бабушка всегда говорит ей: "Ты не можешь сидеть здесь и скучать, потому что грусть не поможет тебе двигаться вперед".

Хотя Флюэллен не знала о почти ежедневных визитах своей мамы, Минс говорит, что во время выздоровления дочери она проигрывала ей аудиокнигу о находившейся в коме женщине и описывала это как эйфорическое, мирное и успокаивающее место.

"Дженн плакала и говорила, что именно так она чувствует себя, и было приятно это узнать", — говорит Минс. "Было время, когда мне хотелось верить, что она знала, что я здесь, но что-то подсказывало мне, что это именно то, что я должна сделать".

Поначалу Флюэллен не могла издать ни одного звука и тренировалась со свистком. Дальше были гласные. В прошлое Рождество, когда ее дочь еще жила в больнице, Минс подарила ей котенка по имени Хьюи, "потому что это были гласные".

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Это только начало новой жизни Дженнифер после комы. Несмотря на то, что ей все еще нужна помощь почти во всем, доктор Ван говорит, что она уже превзошла все ожидания.

"Если она сможет сделать несколько шагов, накормить себя и больше общаться, это будет огромная победа", – говорит Ван.

Минс считает, что ее дочь скоро пойдет на прогулку и будет проводить время со своими сыновьями.

Когда ей говорят, что она, вероятно, готова покорить мир, Флюэллен отвечает: "Да".

Напомним, женщина заказала стриптизера в дом престарелых по случаю своего 102-летия. Все были в шоке.

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