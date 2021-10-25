"Это еще повезло": мужчину заляпало с неба человеческими фекалиями

Потерпевший может требовать компенсаций от авиаперевозчика.

В Великобритании в городке Виндзор, что в графстве Беркшир на юго-западе от Лондона, на мужчину, который отдыхал в своем саду выпал "дождь" из фекалий.

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Об этом пишет BBC.

Инцидент произошел еще в середине июля, однако об этом стало известно в октябре, когда советник Карен Дэвис рассказала об этом на авиационном форуме Королевского округа Виндзор и Мэйденхэд.

Неприятный инцидент произошел возле одного из крупнейших аэропортов Лондона Хитроу. Пострадавший отдыхал в своем саду, когда на него с неба упали человеческие экскременты.

"Мужчина в этот момент находился в саду, и это действительно ужасный опыт", — сказала Карен Дэвис.

Другой член совета Джон Бовден назвал этот случай "шансом на миллиард" и отметил, что такое могло произойти из-за теплой погоды.

Эксперт по авиации Джулиан Брей добавил, что туалеты в самолетах сохраняют человеческие отходы в специальных резервуарах, которые обычно опорожняют после приземления самолета.

"Кажется, что в этом случае самолет был на высоте около 1800 метров, и давление изменилось. К сожалению, произошла утечка, и с человеком в саду, а также зонтиками, случились неприятные последствия", — сказал Джулиан Брей.

Он также добавил, что из-за изменений в авиационных правилах жертвами туалетов в самолете могут стать даже те, кто живет далеко от аэропортов.

Вместе с тим, как отмечается, такое явление бывает крайне редко. Ранее с самолета могли падать человеческие экскременты в виде "голубого льда". Такое название эти инциденты получили из-за цвета дезинфицирующего средства, которое смешивается с мочой. Один из свидетелей падения такого "голубого льда" Пол с Ивера рассказал журналистам, что мужчине, на которого упали фекалии, еще повезло, потому что этот "лед" может даже убить человека.

"Я думаю, что мужчине действительно повезло, потому что если бы это был "голубой лед", он бы его убил", — сказал Пол.

Британские эксперты рекомендовали пострадавшему требовать от авиаперевозчика компенсации, однако британец пока не хочет комментировать этого инцидента.

Напомним, бывший курьер жестоко убил молодую учительницу, а тело оставил в парке.

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