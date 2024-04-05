Это гениально: мужчина набил на указательном пальце тату линейки – фото

Он считает его забавным и полезным.

Мужчина придумал удобный способ точного измерения вещей, используя только палец – татуировку линейки.

Об этом пишет New York Post.

31-летний Штеффен Карлсен попросил свою партнершу 35-летнюю Джули Стремнес сделать забавную татуировку на указательном пальце правой руки.

Мужчина набил тату линейки на пальце / Фото: Julie Strømsnes/SWNS

После некоторых уговоров тату-мастерица нанесла ему на палец рисунок – 10 линий на расстоянии 1 см друг от друга. Джули потратила десять минут, чтобы нанести эскиз, и пять минут, чтобы завершить татуировку.

Мужчина набил тату линейки на пальце / Фото: Julie Strømsnes/SWNS

Восхищенный Штеффен говорит, что он "обожает" свою татуировку, которую некоторые пользователи социальных сетей назвали "гениальной", и не может дождаться, когда сможет использовать ее, когда захочет.

Штеффен, офицер военно-морского флота из Тронхейма, Норвегия, сказал: "Я всегда хотел использовать свои пальцы для измерений. Я думал о том, чтобы на нем были линии для сантиметров. Мне это нравится. Это полезная татуировка, которую я могу использовать для чего-то".

Штеффен и Джули / Фото: Julie Strømsnes/SWNS

Впрочем, если одни похвалили идею Штеффена, другие назвали ее "глупой".

Напомним, мужчина произвел фурор в Сети, сделав тату списка дел на ладони. Дизайн заставил пользователей спорить.

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