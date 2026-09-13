Это может произойти уже через год: жуткое пророчество Нострадамуса сбывается

Предсказания Нострадамуса / © pixabay.com

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Одно из самых известных жутких пророчеств, приписываемых французскому пророку Нострадамусу, может обрести неожиданную современную интерпретацию. На фоне стремительного развития искусственного интеллекта и предупреждений ведущих специалистов в области технологий вновь вспомнили его прогноз о возможном установлении машинами контроля над человечеством.

Как пишет LADbible, глава компании Anthropic Дарио Амодеи заявил, что развитие искусственного интеллекта происходит настолько быстро, что человечество может не успеть создать достаточные механизмы защиты от его опасного использования.

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По его оценке, если нынешние темпы прогресса сохранятся, уже в течение 6–12 месяцев ИИ-боты могут начать фактически «захватывать интернет».

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Амодеи связывает свои опасения не только с теоретическими сценариями будущего. Он обращает внимание на стремительное совершенствование современных моделей искусственного интеллекта и недавние случаи кибератак, в которых использовались возможности ИИ.

По его мнению, технологии развиваются быстрее, чем человечество успевает создавать механизмы, способные предотвратить их злоупотребление.

Речь идет не обязательно о фантастическом сценарии, в котором роботы физически захватывают города. Гораздо более реальным риском является ситуация, когда автономные ИИ-агенты получают всё больше возможностей действовать в интернете, создавать контент, распространять информацию, осуществлять кибератаки и выполнять сложные задачи без постоянного контроля со стороны человека.

Что предсказывал Нострадамус

Именно здесь, как отмечает LADbible, на сцену вновь выходит Нострадамус. Французский астролог XVI века оставил после себя огромное количество загадочных текстов, которые на протяжении веков пытались связать с войнами, катастрофами и другими масштабными событиями.

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Одно из таких пророчеств в современных интерпретациях связывают с появлением искусственного интеллекта и его потенциальным стремлением установить контроль над миром.

Непосредственно о современном искусственном интеллекте Нострадамус, конечно, говорить не мог. Поэтому подобные интерпретации представляют собой ретроспективные попытки найти соответствие между его туманными текстами и событиями современности.

Однако если прогноз Амодеи сбудется и уже в течение года ИИ-боты получат возможность масштабно действовать в интернете без человеческого контроля, сторонники теорий о Нострадамусе наверняка назовут это очередным подтверждением его «пророчества».

Искусственный интеллект уже меняет реальность

LADbible обращает внимание и на другую проблему, которая уже стала реальностью. Ещё несколько лет назад контент, созданный искусственным интеллектом, часто было легко распознать по очевидным ошибкам и неестественному виду.

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Теперь ситуация изменилась. Генеративный ИИ научился создавать гораздо более убедительные фотографии, видео, аудиозаписи и тексты. Из-за этого человеку становится всё сложнее определить, где настоящая информация, а где — высококачественная подделка.

Парадокс заключается в том, что эта проблема может работать в обе стороны. Если фальшивого контента станет слишком много, люди могут начать сомневаться даже в подлинных материалах и отвергать их как возможный фейк.

Предупреждения касаются не только конца человечества

В то же время возможное восстание машин — далеко не единственная причина для беспокойства. Искусственный интеллект уже оказывает влияние на рынок труда, информационную среду и экономику, а дальнейшее совершенствование технологий может усилить эти процессы.

Некоторые эксперты опасаются, что без надлежащего контроля ИИ может создать серьёзные социальные и экономические проблемы, а в худшем случае — представлять угрозу самому существованию человечества.

На этом фоне предупреждение главы Anthropic о возможном массовом проникновении автономных ИИ-ботов в Интернет в ближайшие месяцы звучит особенно тревожно.

А если события и дальше будут развиваться по худшему сценарию, Нострадамусу, как шутит LADbible, снова могут приписать способность предсказывать будущее.

Впрочем, большинство его «пророчеств» настолько туманны, что их можно применить практически к любой крупной катастрофе — от войны и пандемии до технологической революции. Поэтому говорить о подлинном предсказании искусственного интеллекта Нострадамусом нет оснований. Но именно совпадение между древними текстами и современными страхами перед неконтролируемым ИИ делает эту историю особенно жуткой.

Напомним, что последнее предупреждение выдающегося британского астрофизика Стивена Хокинга об искусственном интеллекте вновь оказалось в центре внимания на фоне стремительного развития технологий и новых заявлений их разработчиков.

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