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Дата публикации
Категория
Курьезы
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Время на прочтение
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Это не ягоды и не овощи: вы удивитесь, узнав, что такое каперсы

Каперсы часто добавляют в салаты, рыбу, пасту и разнообразные соусы. Они имеют небольшой размер, необычный солоновато-кислый вкус и хорошо сочетаются со многими продуктами.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Что такое каперсы: откуда они берутся

Что такое каперсы: откуда они берутся / © Фото из открытых источников

На первый взгляд, каперсы напоминают маленькие зеленые ягоды. Но на самом деле это совсем другая часть растения. И когда узнаешь, что именно попадает в баночку, привычный продукт открывается с неожиданной стороны.

Что такое каперсы и из чего их делают

Каперсы — это нераскрытые цветочные бутоны каперсового куста (Capparis spinosa). Это растение произрастает преимущественно в странах Средиземноморья, а также в некоторых регионах Азии. Она хорошо переносит жару, поэтому ее можно встретить даже на каменистых склонах, где другим растениям выжить сложно.

Бутоны собирают еще до того, как они распустятся. Именно в этот момент у них нужный размер и вкус. Сбор преимущественно проходит вручную, ведь маленькие каперсы легко повредить.

Свежие бутоны не спешат добавлять в пищу. Сначала их обрабатывают: засаливают или маринуют в уксусе или рассоле. После этого исчезает часть природной горечи, а вкус становится более выразительным — с характерной кислинкой и соленостью.

Так что каперсы, которые мы покупаем в магазине, — это фактически законсервированные цветочные бутоны.

Каперсы — это фрукт или овощ

Если вы тоже считали каперсы маленькими ягодами, такая ошибка вполне ясна. Внешне они действительно выглядят похожими. Однако ботанически каперсы не относятся ни к фруктам, ни к овощам. Это бутоны цветов, которые собрали до начала цветения.

Интересно, что на том же кусте действительно могут появляться плоды. Их называют каперсовыми ягодами. Они образуются после цветения и опыления цветка и заметно отличаются от привычных каперсов: имеют больший размер, продолговатую форму и семена внутри.

Каперсовые ягоды также съедобны. Их маринуют и подают как закуску, добавляют в салаты или используют вместо оливок. То есть каперсы и каперсовые ягоды — два разных продукта, которые получают из одного растения.

Почему каперсы собирают вручную

Выращивание каперсов требует терпения. Бутоны появляются постепенно, поэтому собирать их приходится не один раз. Работники регулярно осматривают кусты и срывают уже достигшие нужного размера, но еще не успели раскрыться.

Механизировать этот процесс сложно: бутоны маленькие и нежные, а неосторожное движение может повредить их. К тому же важно не упустить момент сбора. Если цветок распустится, извлечь из него обычные каперсы уже не удастся.

На стоимость оказывает влияние и размер. Самые маленькие бутоны, которые продают под названием nonpareilles, особенно ценят в кулинарии. Они обладают нежной текстурой и считаются одной из самых качественных разновидностей каперсов.

Какой вкус у каперсов и куда их добавляют

У каперсов достаточно яркий вкус, поэтому много продукта для приготовления не нужно. Они солоноваты, немного кислые, с легкой горчинкой и пряным ароматом. Именно поэтому их часто используют в качестве добавки, способной сделать привычные блюда более интересными.

Чаще каперсы добавляют к рыбе, морепродуктам, овощным салатам, пасте и соусам. Они хорошо сочетаются с лимонным соком, оливковым маслом, помидорами и зеленью. Их также можно встретить в рецептах пиццы, мясных блюд и всевозможных закусок.

Один из известных примеров — итальянская путанесская паста. В этом блюде каперсы дополняют томатный соус, оливки, чеснок и другие ингредиенты. Еще одно популярное блюдо — курица пиката, которую готовят с лимонным соком, маслом и каперсами.

Перед использованием бутоны промывают иногда водой. Особенно это касается каперсов в соли или очень соленом рассоле: так можно сделать их вкус более мягким и не пересолить готовое блюдо.

Каперсы содержат витамины и минералы, в частности, витамины A, E и K. Однако обычно их едят в небольших количествах, поэтому рассчитывать на них как на основной источник полезных веществ не стоит. Также следует помнить о высоком содержании соли в маринованном продукте.

Как оказалось, под названием «каперсы» прячутся обычные цветочные бутоны, которые собирают еще до цветения. А если дать им распуститься, растение потом подарит другой продукт — каперсовые ягоды. Поэтому в следующий раз, добавляя эти маленькие зеленые бутоны в салат или рыбу, вы будете знать, откуда они берутся.

FAQ

Что такое каперсы простыми словами?

Каперсы — это маленькие нераскрытые бутоны цветов каперсового куста. Их собирают до цветения, а затем засаливают или маринуют. В готовом виде они имеют характерный солоновато-кислый вкус и служат приправой к салатам, рыбе, пасте и соусам.

Из чего делают каперсы и как они вырастают?

Каперсы получают из бутонов растения Capparis spinosa, распространенного в Средиземноморье и некоторых регионах Азии. Бутоны собирают вручную, пока они еще закрыты, после чего засаливают или маринуют. Если цветок успевает распуститься и опылиться, на его месте впоследствии появляется плод — каперсовая ягода.

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