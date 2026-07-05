«Это невозможно поверить»: кинолог раскрыл неожиданные причины, почему собака ворует белье владельца

Собака / © Associated Press

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Владельцы собак часто жалуются на то, что их четырехлапые любимцы таскают домашние вещи — от тапочек до нижнего белья. Многие воспринимают это как обычные баловство или попытки привлечь внимание, однако за таким поведением животных скрываются конкретные причины.

Об этом рассказал зоопсихолог и кинолог Виталий Новик в своем TikTok.

По словам эксперта, существует три главные причины подобного поведения любимцев.

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Игровой шаблон, созданный сами хозяевами

Часто первопричиной становится реакция самих владельцев, которые бессознательно превращают отнимание вещей в веселую игру, чем только поощряют собаку действовать так же в будущем.

«Это невозможно поверить, почему собаки постоянно воруют наши вещи. Трусы, бюстгальтер, носки. Постоянно воруют, убегают и пытаются завлекать, чтобы мы с ними поиграли, позабирали, побегали за ними. В этом есть скрытый смысл. И вы не поверите, когда узнаете. Для этого есть три причины», — отмечает специалист.

По словам кинолога, собаки прекрасно запоминают алгоритмы действий, приносящие им эмоциональную разрядку.

Первая причина: они делают это, потому что вы так создали, вы за это хвалили, вы так играли и не делали замечаний к опущенному хвосту. Когда вы приходите домой, она таскает, вы бегаете, играете, и это для собаки весело. Этот шаблон она запомнила», — объясняет Виталий Новик.

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© Unsplash

Тоска по хозяину и реакция на концентрированный запах

Вторым важным фактором является эмоциональная зависимость собаки от человека. Предметы гардероба, обладающие сильнейшим личным ароматом владельца, помогают животному справиться со стрессом или одиночеством, когда никого нет дома.

«Вторая причина: это ваш запах. Если ваша собака ходит за вами хвостиком, очень зависима от вас, то теперь она постоянно будет брать тапочки, трусы, имеющие такой концентрированный запах. И наслаждаться этими запахами, сбрасывая стресс без вас дома», — подчеркивает кинолог.

Скрытая конкуренция и демонстрация силы

Кроме эмоциональной связи такое поведение может иметь и иерархический подтекст. Пытаясь удержать вещь в зубах при попытках хозяина ее унести, пес пытается показать свою позицию.

«И третья причина. Это конкуренция. Конкуренция в том смысле, что собака, когда перетягивает с вами вашу вещь, показывает свою силу в игровой форме. Это для собаки важно показать, чтобы она сказала вам, что я здесь сильная главная и я не буду тебя слушать, поэтому я так играю», — отмечает специалист.

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Что делать, если собака проявляет агрессию

Зоопсихолог отмечает, что если подобное поведение перерастает в серьезные конфликты или сопровождается проявлениями агрессии за обладание предметами, животному требуется помощь в коррекции поведения.

«Если ваша собака так же играет и вы ничего с этим не можете поделать, или еще хуже агрессирует на вас за ресурс, за какую-то еду, игрушку или носок, то напишите мне в личные слова перетаскивания и я вам помогу с этим вопросом», — подытожил Виталий Новик.

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Собаки, спящие на спине с поднятыми лапами, делают это не случайно — ветеринары объясняют, что такая поза имеет несколько естественных причин. По словам специалистов, прежде всего, это способ охладиться: через лапы собаки частично регулируют температуру тела, а открытый живот помогает быстрее терять тепло.

Такая поза может означать, что животное чувствует себя полностью в безопасности, ведь сон на спине — одна из самых уязвимых позиций. Кроме того, иногда это просто самый удобный способ отдыха. В то же время ветеринары отмечают, что не все собаки выбирают такую позу, и это не признак проблем со здоровьем.

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Кроме того, бывает, что собака может тяжело дышать как в нормальных ситуациях, так и как признак проблем со здоровьем — все зависит от условий и сопутствующих симптомов. В большинстве случаев одышка после прогулки или в жару является естественной реакцией: у собак почти нет потовых желез, поэтому они охлаждаются из-за ускоренного дыхания. В этом случае достаточно дать животному воду и прохладное место для отдыха.

Вместе с тем, ветеринары предупреждают: если тяжелое дыхание появляется без нагрузки или жары, это может быть сигналом проблем — от стресса и боли до заболеваний сердца, дыхательной системы или гормональных нарушений.

Также одышка может являться побочной реакцией на лекарства или следствием возрастных изменений. Особо внимательными следует быть, если к ней добавляются кашель, слабость, изменения аппетита или поведения. В случае резкого ухудшения состояния или появления синюшных десен ветеринары советуют немедленно обращаться за помощью.

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