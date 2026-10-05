Как избавиться от плодовых мушек: поможет обычная винная пробка

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Плодовые мушки могут за несколько дней заполонить кухню, особенно если на столе лежат спелые или перезрелые фрукты. Впрочем, избавиться от них можно не только с помощью специальных средств. Один из простых домашних способов предполагает использование обычной винной пробки.

Об этом пишет польский портал Deccoria.

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Просто вставьте винную пробку целиком или разрежьте пополам и положите между фруктами в миске. Ее наибольшее преимущество — пористая структура, позволяющая ей поглощать часть влаги из окружающей среды.

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Ученые из Бургундского университета во Франции подтвердили, что пробка поглощает водяной пар благодаря своей пористой структуре. Ее внутренняя оболочка обладает способностью связывать молекулы воды, что позволяет постепенно впитывать влагу из окружающей среды.

Спелые фрукты выделяют много влаги, из-за чего они быстрее портятся, особенно если их плотно упаковать в корзину. В это время появляются плодовые мушки, которых привлекает запах ферментированных фруктов. Пробка может помочь уменьшить избыток влаги, дольше сохраняя свежие фрукты и делая вашу кухню менее привлекательной для этих незваных гостей. Следует использовать этот простой метод, поскольку свежие фрукты менее привлекательны для плодовых мушек, чем прогнившие и испорченные продукты, издающие характерный запах. Только помните одно: когда пробка станет влажной, извлеките ее и дайте ей высохнуть.

Если мухи уже поселились на вашей кухне, одной только пробки будет недостаточно. К счастью вам не нужно сразу покупать специализированные средства. Вы можете сделать несколько простых ловушек дома, чтобы избавиться от этих надоедливых насекомых.

Уксус и средство для мытья посуды — налейте яблочный уксус в небольшую миску и добавьте несколько капель для мытья посуды. Запах уксуса привлечет мух, а жидкость усложнит им нахождение на плаву. Поставьте ловушку возле фруктовой миски и регулярно меняйте ее содержимое.

Ловушка для фруктов — У вас есть под рукой переспелое яблоко или банан? Уложите небольшой кусочек в банку и накройте ее пищевой пленкой. Сделайте несколько маленьких отверстий в пищевой пленке. Мухи, привлекаемые запахом, залетят внутрь, но им будет трудно выбраться. Регулярно опорожняйте ловушку.

Пылесос — если насекомые летают над столешницей или собираются у окна, вы можете попытаться пропылесосить пылесосом с соответствующей насадкой. Это быстрый способ избавиться от отдельных мух, хотя он не решит проблему, если ваша кухня продолжает быть местом их размножения.

Мята и лаванда — интенсивные ароматы этих растений можно использовать в качестве домашних средств от насекомых. Свежие травы можно разместить на кухне или использовать небольшое количество ароматического масла. Однако этот метод не следует считать эффективным способом уничтожения всей популяции мух.

Самое главное — избавиться от того, что привлекает мух. Перезрелые фрукты немедленно выбрасывайте, а остальные храните в холодильнике или накройте крышкой. Регулярно убирайте остатки пищи, мойте фруктовые лоханки и не оставляйте грязную посуду в раковине. Это сделает ваши ловушки более эффективными.

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