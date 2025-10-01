"Это отвратительно": гурманы шокированы после того, как узнали, из чего на самом деле делают крабовые палочки

Крабовые палочки / © Фото из открытых источников

Реклама

Крабовые палочки могут навсегда исчезнуть из рациона многих потребителей. Видеоролик, раскрывший детальный процесс их производства, вызвал волну возмущения в сети, а многие гурманы назвали увиденное "отвратительным" и заявили, что "навсегда отбили у них охоту" есть это блюдо.

Изобретателя же крабовых палочек на YouTube-канале Trending Updates назвали "настоящим гением".

Секретный ингредиент: рыбная "жижа"

Основной шок для зрителей состоит в том, что крабовые палочки не содержат крабового мяса.

Реклама

Закадровый голос объяснил, что главный ингредиент — это твердый замороженный минтай, "который встречается в изобилии, его легко поймать, и он имеет отличный вкус".

Процесс приготовления выглядит следующим образом:

Замороженный минтай измельчают, добавляя большое количество кубиков льда для компенсации влаги и "нежной и жевательной текстуры". В смесь добавляют белый сахар, пищевую соль и другие ароматизаторы. После смешивания мягкая и однородная рыбная паста перекачивается через выпускное отверстие, где из нее постоянно выдавливается воздух, превращая ее в серую жижу. Эта паста выдавливается в равномерные широкие полоски, которые затем скручивают и покрывают тонкой пленкой со съедобным красителем, чтобы имитировать цвет "настоящих крабовых ножек".

Реакция сети: "Рыбный хот-дог" и стройматериал

Увидев производственный процесс, пользователи были возмущены и обвинили производителей в неточности названия.

"Крабовые палочки по вкусу отвратительны. Увидев это, я понял, почему", — написал один из комментаторов.

Другие предложили переименовать продукт в "рыбные палочки", поскольку это "было бы более точным описанием".

Процесс приготовления сравнили с изготовлением "промышленного стройматериала", а само блюдо назвали "рыбным хот-догом".

В конце концов, многие заявили, что после такого "закулисного" видео больше никогда не смогут посмотреть на крабовые палочки без отвращения.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что определенные категории ультрапереработанных продуктов особенно опасны для мозга. В частности, переработанное мясо и сладкие газированные напитки сильнее других связаны с когнитивными нарушениями у людей.