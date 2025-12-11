- Дата публикации
Это под силу только самым внимательным: найдите 3 отличия на фото со сцены преступления
Найдите три отличия между двумя фото судмедэксперта за 31 секунду.
В сети набирает популярность новый тест на внимательность, который предлагает пользователям опробовать свою наблюдательность. Перед вами размещены два изображения, на которых изображен судебно-медицинский эксперт при сборе доказательств. Хотя визуально картинки кажутся идентичными, на самом деле между ними скрыты три небольших отличия.
Об этом сообщает Jagranjosh .
Задание
Попытайтесь найти все три отличия за 31 секунду.
Подсказка: Разногласия могут касаться цвета, формы или едва заметного измененного расположения элементов. Не торопитесь и сосредоточьтесь на деталях, чтобы ни одна из них не ускользнула от вашего взгляда.
Ответ
