Это под силу только самым внимательным: найдите 3 отличия на фото со сцены преступления

В сети набирает популярность новый тест на внимательность, который предлагает пользователям опробовать свою наблюдательность. Перед вами размещены два изображения, на которых изображен судебно-медицинский эксперт при сборе доказательств. Хотя визуально картинки кажутся идентичными, на самом деле между ними скрыты три небольших отличия.

Об этом сообщает Jagranjosh .

Задание

Попытайтесь найти все три отличия за 31 секунду.

Попытайтесь разгадать головоломку.

Подсказка: Разногласия могут касаться цвета, формы или едва заметного измененного расположения элементов. Не торопитесь и сосредоточьтесь на деталях, чтобы ни одна из них не ускользнула от вашего взгляда.

Ответ

Ответ к головоломке. / © Jagran Josh

