"Это произойдет": шаман предсказала, когда Россия согласится закончить войну в Украине

Шаман Сейраш предполагает, что Россия все-таки согласится сесть за стол переговоров. Она подчеркнула, что это произойдет, когда будет угроза кремлевскому режиму.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Поговорим".

Шаман прокомментировала, чего следует ожидать от глобального саммита мира, который пройдет в Швейцарии в июне 2024 года.

"Когда я начала говорить, что нас все же посадят за стол переговоров, мне писали нехорошие комментарии. А когда есть официальные новости, что мы начнем переговорный процесс, то у меня вопрос, а что не так? Меня интересует одно - нам что-то будут навязывать или мы будем диктовать условия. Я не совсем уверена о 91 годе. От нас ждут результат до проведения этого саммита мира, который останется при нас. То есть, мы должны дать результат, чтобы принять коллективное решение, каким будет наше сохранение", - считает шаманка.

Сейраш отметила, что другие страны на этом саммите будут обсуждать, как может закончиться война. Также она отметила, что пока неизвестно, будут ли другие страны давить на Украину. Шаманка предполагает, что Путин сразу не примет условия мирного саммита.

"Под давлением мира какие-то договоры будут подписаны. Рано или поздно этот факт произойдет. Под давлением мира мы придем к подписанию договоренностей. На момент переговоров РФ должна находиться в ограниченном состоянии. Это должен быть серьезный момент, который ставит под угрозу существование режима", - считает Сейраш.

Она подчеркнула, что саммит мира не означает быстрое окончание войны в Украине. Все же будет зависеть от выборов в США.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" назвала единственное условие, когда закончится война в Украине.

Читайте также: