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- Курьезы
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"Это слишком для меня": брошенного питбуля нашли с запиской - его история довела Сеть до слез
Пса нашли у входящего знака в парке вместе с прощальной запиской.
Жительница Сан-Диего получила неожиданный звонок от знакомого — в местном парке у входящего знака кто-то покинул питбуля. Когда Эрика Лоринг приехала на место, она увидела не просто заброшенное животное, а собаку с большим сердцем и маленькой запиской, растрогавшей всю страну.
Об этом она сообщила в Instagram.
На поводке к знаку был привязан пес, которого впоследствии назвали Джунипером. Он спокойно лежал на тротуаре и с радостью встретил своих спасителей, виляя хвостом.
На ошейнике женщина нашла записку от предыдущего владельца: «Только что его взял, но это оказалось слишком для меня. Красивая собака. Не могу оставить его, а предыдущий владелец не хочет его обратно. Пожалуйста, помогите».
Не оставив животное на произвол судьбы, Лоринг отвезла собаку в лучший в городе приют. Там Джунипер быстро завоевал симпатии персонала и даже стал вирусной звездой в Instagram — видео с ним набрало более 930 тысяч просмотров.
Эрика ежедневно навещала Джунипера, приносила лакомство и публиковала новые видео. На него обратили внимание сразу несколько семей из разных штатов, однако окончательного ответа не последовало. Тогда Лоринг решила взять собаку на временную передержку.
Уже менее чем через неделю у питбуля появился новый постоянный дом. Семья, усыновившая Джунипера, влюбилась в него с первого взгляда. Их ребенок быстро нашел общий язык с новым другом, и теперь они неразлучны.
Пользователи сети распространяют историю собаки и делятся трогательными комментариями. Для многих это напоминание, что даже заброшенные животные заслуживают второго шанса.
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