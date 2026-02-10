Это слово не перевести на русский: что означает уникальный украинский глагол "взорувати"

Украинский язык / © УНИАН

Реклама

Украинский язык насчитывает немало аутентичных слов, которые делают его уникальным и сложным для дословного перевода. Одним из таких является глагол “взорувати”.

Об этом пишет Telegraf.

По данным толковых словарей, «взорувати» — это глагол, который означает равняться на кого-то, брать пример или подражать. То есть речь идет об ориентировании на определенный идеал или образец.

Реклама

Чаще всего этот термин используется в переносном смысле, когда говорят о высоких материях: образец творчества, образ жизни или культурные ориентиры. Хотя звучание слова может показаться современным украинцам необычным, оно является частью литературной нормы.

Уникальность слова «взорувати» заключается в том, что его почти невозможно одним словом перевести на другие языки, в том числе и на русский. Дословного аналога просто не существует.

Чтобы передать содержание этого понятия на иностранном языке, приходится использовать описательные конструкции или синонимы.

Например:

Реклама

брать пример (рус. «брать пример»);

подражать (рус. «подражать»);

ориентироваться на эталон (рус. «ориентироваться на образец»).

Однако ни один из этих вариантов не передает полной глубины значение слова «взорувати», которое сочетает в себе процесс подражания с оттенком уважения выбранному идеалу.

Как правильно употреблять слово

Чтобы лучше понять контекст использования этого слова, следует обратиться к украинской литературе и научным работам.

Примеры использования:

«В українській літературі Юрія Косача приваблювали такі постаті, які взорували свою творчість на європейський культурний процес» (из научной литературы).

«Наприкінці 1920-х авангард в Україні, що взорував кращі традиції Сходу й Заходу, у своєму розвитку був насильно припинений» (из научно-популярных источников).

Возвращение таких слов к активному употреблению обогащает язык и подчеркивает его самобытность.

Реклама

Напомним, языковые эксперты обращают внимание, что распространенное слово «первое», которым украинцы часто описывают неприятные ощущения в горле во время простуды, не является нормативным для украинского языка. Об этом объяснял журналист и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер, отмечая, что это калька из русского и она отсутствует в академических словарях.

В украинском языке существует правильный соответствие — «перхота», которым корректно обозначают щекотку, сухость или раздражение в горле. Специалисты призывают использовать именно этот термин в повседневной речи и при обращении к врачам или фармацевтам.