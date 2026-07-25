Самое красивое слово в мире / © pexels.com

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Победителем стало необычное слово kaitiakitanga («кайтиакитанга») из языка маори — коренного народа Новой Зеландии. Он поразил экспертов не только своим звучанием, но и глубоким содержанием, пишут в RNZ.

Конкурс организовала платформа для изучения иностранных языков Babbel. При оценке жюри учитывалось несколько критериев: благозвучие, культурная ценность, уникальность значения и актуальность слова для современного мира. Именно по совокупности этих характеристик kaitiakitanga опередило сотни других соискателей.

Что означает слово «кайтиакитанга»

Дословно перевести это слово на украинский практически невозможно. В культуре маори оно означает ответственное забота о природе, земле, воде и всё живое. Речь идет не просто о защите окружающей среды, а о мировоззрении, в котором человек является частью природы, а не ее хозяином.

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Фактически kaitiakitanga символизирует обязанность каждого поколения сохранить окружающий мир для своих потомков. Именно эта идея, по мнению жюри, сегодня приобретает особую ценность на фоне глобальных экологических вызовов.

Как выбирали победителя

По информации организаторов, перед финальным голосованием были проанализированы тысячи обсуждений в социальных сетях, на языковых форумах и тематических онлайн-площадках. В финальный отбор попали 223 слова из более чем 75 языков мира, после чего международное жюри определило главного победителя.

Какие еще слова вошли в финал

Кроме kaitiakitanga, в список самых красивых попали и другие известные слова, имеющие глубокое культурное значение:

Saudade (португальский) — светлая тоска по тому, что уже потеряно или недостижимо.

Ikigai (японский) — смысл жизни или причина просыпаться каждое утро.

Hiraeth (валлийская) — ностальгия по дому или месту, куда уже невозможно вернуться.

Ubuntu (язык зула) — философия человечности, взаимного уважения и единства.

Luftmensch (идиш) — человек, живущий больше идеями и мечтами, чем материальными ценностями.

Организаторы отмечают, что цель конкурса — не только определить благозвучное слово, но и показать богатство языков мира. Многие понятия невозможно перевести одним словом, ведь они отражают уникальный образ мышления, историю и культуру разных народов.

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FAQ

Какое слово сочли самым красивым в мире?

Самым красивым словом в мире международное жюри назвало kaitiakitanga (кайтиакитанга) по языку маори.

Что означает слово «кайтиакитанга»?

Оно означает ответственное попечение о природе, сохранение окружающей среды и долг перед будущими поколениями. В мировоззрении маори человек является неотъемлемой частью природы, а не ее владельцем.

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