- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 225
- Время на прочтение
- 2 мин
Это слово выслышали тысячи раз, но знаете, что означает "размай"
Есть слова, которые сразу переносят весной, в шелест зеленых рощ, даже если за окном лютая зима. Они звучат как музыка души, а в песнях — трогательно и щемяще, пробуждая воспоминания и эмоции.
Одно из таких слов – «розмай». Вы слышали его тысячи раз в песне Назария Яремчука, но знаете ли, что это действительно значит? Сейчас мы откроем его значение и поэтическую силу, которую оно несет.
Песня «Гай, зелений гай» — не просто мелодия, а символ украинской народной души . Она переносит в мир природы, наполненный красотой и ощущениями лирического героя. И само слово «розмай» придает ей глубины и магии. Для современного слушателя оно может звучать загадочно, потому что давно вышло из повседневного обихода.
По словарям, «розмай» — это раскидистое, буйно цветущее, зеленое, живое: лес, роща, поле, дышащее жизнью и силой природы. Слово славянского происхождения, оно часто встречается в народных песнях, думах и поэзии, где становится символом свободы, радости, изобилия и девственной красоты:
«Краще йди в темний гай, у зелений розмай,
Або в поле, де вітер гуляє,
На дозвіллі із лихом собі розмовляй». — Леся Українка
Другое, архаическое значение «розмаю» — волшебное зелье или растение, несущее магию любви или используемое в ритуалах. Оно встречается в народных песнях, но современный слушатель вряд ли его узнает:
«Іди, доню, до гаю,
Копай зілля розмаю.
Я розмаю не знаю,
Хіба людей спитаю». — народна пісня
В «Гай, зелений гай» «розмай» — это самая раскидистая зеленая роща , полная жизни, солнца и движения природы. Это не просто фон для песни, а поэтическое пространство, переносящее слушателя в мир, где все зеленое, живое и наполненное ароматами:
«Там, де зустрів тебе, там шумить і нині
Гай, зелений гай
Там полюбив, як я, твої очі сині
Гай, зелений гай
Там полюбив, як я, твій веселий голос
Гай, зелений гай
Там ти сказала: “Що ж буде з нами, любий,
Як мине розмай?”»
Слово «розмай» делает песню яркой, эмоциональной, живой. Оно не просто описывает природу — оживляет ее, дышит вместе со слушателем и переносит в мир, где царит зелень, свобода и счастье.