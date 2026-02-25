ТСН в социальных сетях

Это слово выслышали тысячи раз, но знаете, что означает "размай"

Есть слова, которые сразу переносят весной, в шелест зеленых рощ, даже если за окном лютая зима. Они звучат как музыка души, а в песнях — трогательно и щемяще, пробуждая воспоминания и эмоции.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что означает слово "размай"

Что означает слово "размай" / © pexels.com

Одно из таких слов – «розмай». Вы слышали его тысячи раз в песне Назария Яремчука, но знаете ли, что это действительно значит? Сейчас мы откроем его значение и поэтическую силу, которую оно несет.

Песня «Гай, зелений гай» — не просто мелодия, а символ украинской народной души . Она переносит в мир природы, наполненный красотой и ощущениями лирического героя. И само слово «розмай» придает ей глубины и магии. Для современного слушателя оно может звучать загадочно, потому что давно вышло из повседневного обихода.

По словарям, «розмай» — это раскидистое, буйно цветущее, зеленое, живое: лес, роща, поле, дышащее жизнью и силой природы. Слово славянского происхождения, оно часто встречается в народных песнях, думах и поэзии, где становится символом свободы, радости, изобилия и девственной красоты:

«Краще йди в темний гай, у зелений розмай,

Або в поле, де вітер гуляє,

На дозвіллі із лихом собі розмовляй». — Леся Українка

Другое, архаическое значение «розмаю» — волшебное зелье или растение, несущее магию любви или используемое в ритуалах. Оно встречается в народных песнях, но современный слушатель вряд ли его узнает:

«Іди, доню, до гаю,

Копай зілля розмаю.

Я розмаю не знаю,

Хіба людей спитаю». — народна пісня

В «Гай, зелений гай» «розмай» — это самая раскидистая зеленая роща , полная жизни, солнца и движения природы. Это не просто фон для песни, а поэтическое пространство, переносящее слушателя в мир, где все зеленое, живое и наполненное ароматами:

«Там, де зустрів тебе, там шумить і нині

Гай, зелений гай

Там полюбив, як я, твої очі сині

Гай, зелений гай

Там полюбив, як я, твій веселий голос

Гай, зелений гай

Там ти сказала: “Що ж буде з нами, любий,

Як мине розмай?”»

Слово «розмай» делает песню яркой, эмоциональной, живой. Оно не просто описывает природу — оживляет ее, дышит вместе со слушателем и переносит в мир, где царит зелень, свобода и счастье.

