"Это точно Украина?": иностранец ошеломлен тем, что увидел в супермаркете (видео)

Супермаркет / © pixabay.com

Реклама

Польский SMM-специалист Давид Зай поделился впечатлениями после посещения украинских супермаркетов и признался, что не ожидал увидеть такой широкий ассортимент товаров.

О своих наблюдениях он рассказал в подкасте «Фонтан» в TikTok.

По словам иностранца, украинские продуктовые магазины приятно удивили его большим выбором товаров. Во время путешествия Давид побывал в «Сильпо» на Киевщине — в Белой Церкви — и в Одессе. Именно там он заметил, насколько широкий ассортимент представлен по сравнению с польскими магазинами.

Реклама

Поляк отметил, что в польском Lidl обычно можно увидеть три вида креветок, в то же время в украинском «Сильпо» — их десять.

Его высказывание вызвало большой резонанс в TikTok. Пользователи активно комментировали видео, оставив тысячи лайков и сотни отзывов.

Комментаторка под ником ЛК отметила: «Все, конечно, очень хорошо. Но — чем больше ассортимент, тем сложнее работать. А в том же Лидле зарплата вдвое выше, чем у нас в Сильпо. При этом у нас гораздо сложнее работать».

Пользователь Sonce добавил, что польские магазины «отдыхают» по сравнению с украинским выбором колбас и рыбы.

Реклама

Среди комментариев попадались и размышления о восприятии Украины за рубежом. Игорь FIZ отметил: «Потому что мы сами всегда привыкли рисовать фантастическую Европу, а европейцы считали нас чуть ли не папуасами. А получилось, что все ошибались».

Другие шутили, что поляку стоит увидеть еще и другие украинские магазины. «Это вы еще не были в „АТБ“ и „Авроре“!» — написала Валентина Никитина. А пользователь с ником Одинокий тролль пошутил: «Если бы он еще знал, что там на 500 кв метрах расположено 3 маркета, он бы упал в обморок».

Публикация быстро стала вирусной, а слова поляка вызвали оживленное обсуждение о современной Украине, уровне сервиса и том, как ее видят иностранцы.

Напомним, макаронные изделия — это универсальное блюдо, которое любят как в Украине, так и в Италии. Однако традиции приготовления и потребления настолько разительно отличаются, что могут вызвать у настоящего итальянского кулинара неподдельный культурный шок.