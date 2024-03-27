Это только прибавит возраста: в какие цвета не стоит краситься женщинам за 40-50 лет

Удачно подобранный цвет волос может подчеркнуть вашу красоту и гармонично дополнить элегантный образ. Однако нередко взрослые женщины допускают ошибки, выбирая совсем не тот оттенок. В таком случае о визуальном омоложении не может быть и речи.

Так в какие цвета не стоит краситься женщинам за 40-50 лет – рассказываем дальше в материале ТСН.ua.

Каких цветов в окраске следует избегать

1. Угольно-черный

Агрессивно черный цвет волос, конечно, подходит подавляющему большинству молодых девушек. Особенно, когда пряди "живые", ухоженные и блестящие. К сожалению, с годами от супертемных волос лучше отказываться. Осознавая это, женщины нередко обращаются к перекурам с запросом "выход из черного", что делается не за один сеанс, чтобы сохранить волосы в нормальном состоянии.

Что же можно выбрать? Шоколадные оттенки, которые сделают ваш образ поистине роскошным! Может казаться, что разница между черным и темно-коричневым незначительна, но, поверьте, она имеет значение. Именно правильно подобранный темный поможет скрыть морщинки и подчеркнуть глаза.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

2. Однотонный блонд

Женщинам после 40 лучше отходить от яркого однотонного блонда. Это цвет, любящий идеальную кожу лица без недостатков и морщин. Если вы блондинка навсегда, осветлять волосы можно, однако не до самых корней. Неудачным решением будет и холодный платиновый блонд, его нужно уметь носить. Преимущественно зрелым женщинам он только прибавляет возраст.

Один из замечательных вариантов – природный золотистый блонд, выполненный путём растяжки от корня. Помните, что блонд нуждается в домашнем и салонном уходе. Да, удовольствие это не из дешевых.

Сара Джессика Паркер / Фото: mariavalentina.com

3. Ярко рыжий

Казалось бы, рыжий цвет подходит как молодым девушкам, так и пожилым женщинам. Однако следует всегда помнить: этот цвет требует чистоплотности, но очень быстро тускнеет. Поэтому будьте готовы к частым посещениям парикмахера и немалым суммам за покраску и тонировку. Не удачно на рыжих прядях будет выглядеть и седина, что может полностью испортить даже самый совершенный образ.

Старшим женщинам парикмахеры советуют выбирать не яркие, а теплые оттенки рыжего.

Марсия Кросс / Фото: Spletnik.ru

В заключение заметим, что нередко стилисты советуют старшим женщинам в конечном итоге возвращаться к натуральному цвету, сосредотачиваясь на более светлых оттенках. Однако здесь также есть пространство для экспериментов – тонировка, колорирование и не только. Не отказывайте себе в красоте, подчеркивая безоговорочные прелести и скрывая возрастные перемены. Вы у себя одна! И весь мир – для вас.

Раньше мы рассказывали о 5 прическах, которые сделают лицо похуже.

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