Это удивит даже опытных хозяек: десять малоизвестных фактов об обычном картофеле

Малоизвестные факты о картофеле / © pexels.com

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За обычной картошкой скрывается немало неожиданных фактов. Рассказываем, откуда происходит этот овощ, чем он особенный и на что стоит обратить внимание во время его хранения.

Родина картофеля — Южная Америка

Картофель попал к нам из Андского региона Южной Америки, в частности, территорий современных Перу и Боливии. Местные жители выращивали его еще за тысячи лет до появления европейцев в этом регионе.

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В Европу картофель попал в XVI веке благодаря испанцам. Впоследствии она распространилась в разных странах и стала важной частью рациона миллионов людей.

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Сегодня картофель выращивают во многих уголках мира, а его универсальность сделала этот продукт незаменимым в самых разных национальных кухнях.

Картофель — это не корень, а видоизмененный стебель

Хотя картофель растет под землей, его съедобная часть не является корнем. Картофель — это видоизмененный подземный стебель, в котором растение накапливает питательные вещества.

Именно поэтому на поверхности картофелины можно увидеть так называемые глазки — почки, из которых при благоприятных условиях вырастают новые побеги.

Эта особенность объясняет, почему картофель можно размножать с помощью целых клубней или их частей с ячеями.

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В мире существуют тысячи разновидностей картофеля

Привычный желтый или белый картофель — лишь небольшая часть огромного разнообразия этого овоща. По данным Международного центра картофеля, в Андах произрастают более 4 тысяч местных разновидностей.

Они отличаются формой, размером, цветом кожицы и мякоти. Некоторые клубни бывают фиолетовыми, красными, розовыми или почти чёрными.

Различные сорта обладают и разными кулинарными свойствами. Одни лучше подходят для нежного пюре, другие для жарки, запекания или приготовления салатов.

Картофель выращивали даже в космосе

Картофель интересен не только кулинарам, но и ученым. Растения, которые можно выращивать в условиях космических исследований, потенциально помогают обеспечивать предстоящие продолжительные миссии свежими продуктами.

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Картофель изучали как культуру, пригодную для выращивания в космических условиях. Ее привлекательность объясняется тем, что одно растение способно формировать несколько питательных клубней.

Это еще один пример того, как обычный овощ может стать важнейшим объектом научных исследований.

Батат — не то же, что обычный картофель

Сладкий картофель, который называют бататом, часто путают с обычным картофелем. Однако это разные растения, принадлежащие к разным ботаническим семьям.

Обычный картофель принадлежит к семейству пасленовых, а батат — к семейству березовых. Отличаются они вкусом, текстурой и составом питательных веществ.

Батат может иметь оранжевую, белую или фиолетовую мякоть. Его часто используют для приготовления супов, гарниров, запеканок и даже десертов.

Картофель продолжает жить даже после сбора урожая

Собранный картофель — не совсем «неактивный» продукт. В соответствующих условиях ее клубни могут прорастать, ведь остаются живыми частями растения.

Если картофель долго лежит в теплом помещении или испытывает влияние света, на нем могут появиться ростки. Это естественный процесс, свидетельствующий о попытке растения начать новый цикл роста.

Чтобы картофель дольше оставался пригодным к употреблению, его следует хранить в темном, прохладном и хорошо вентилируемом месте.

Зеленый картофель может быть опасным

Замечали ли вы, что иногда кожица картофеля приобретает зеленоватый оттенок? Это происходит из-за образования хлорофилла под действием света. Сам по себе хлорофилл не опасен, однако позеленение может сопровождаться повышением уровня природных токсических соединений — гликоалкалоидов, в частности соланина.

В больших количествах эти вещества способны вызвать тошноту, рвоту и другие нарушения пищеварения.

Если картофелина сильно позеленела, имеет горький вкус или много побегов, безопаснее всего ее выбросить. Не стоит пытаться сделать такой картофель пригодным к потреблению только с помощью варки или жарки.

Картофель — важный источник питательных веществ

Картофель содержит углеводы, которые снабжают организм энергией, а также калий, витамин C и витамин B6. В нем есть и пищевые волокна, особенно если потреблять ее с кожурой после надлежащего мытья и приготовления.

В то же время, пищевая ценность готового блюда зависит от способа приготовления. Отварной или запеченный картофель без большого количества жира обычно имеет меньшую калорийность, чем картофель фри или жареный на значительном количестве масла.

Поэтому отказываться от картофеля только из-за содержания крахмала не нужно. Важно учитывать размер порции, способ приготовления и баланс рациона.

Картошка стала популярной в кухнях всего мира

Сегодня сложно представить мировую кулинарию без картофеля. В разных странах ее используют для приготовления совершенно непохожих блюд.

В Украине это вареники с картофелем, деруны, картофельники и запеченный картофель. В Беларуси популярны драники, в Германии — жареный картофель, а в Канаде — путин с картофелем фри, сыром и подливкой.

Универсальность этого продукта объясняется его нейтральным вкусом: картофель хорошо сочетается с овощами, мясом, рыбой, зеленью и разнообразными специями.

Правильное хранение помогает дольше сохранить картофель

Чтобы картофель не портился преждевременно, недостаточно просто положить его в амбар. Важно оградить клубни от света, чрезмерной влаги и тепла.

Лучше всего хранить картофель в темном, прохладном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Не стоит держать ее в герметичном пакете, где скапливается влага.

Также желательно периодически перебирать запасы и убирать испорченные клубни. Картофель с сильным позеленением, гнилью или выраженным горьким вкусом не следует использовать для приготовления пищи.

FAQ

Чем полезен картофель для организма?

Картофель является источником углеводов, калия, витамина C, витамина B6 и других питательных веществ. Она помогает снабжать организм энергией. Лучше отдавать предпочтение вареному или запеченному картофелю, не злоупотребляя солью, жирными соусами и маслом.

Можно ли есть зеленый картофель?

Картофель с сильным позеленением лучше выбросить, поскольку он может содержать повышенное количество соланина и других гликоалкалоидов. Если клубень имеет только небольшой зеленый участок, его можно тщательно срезать вместе с прилегающей тканью, но при наличии горького вкуса или значительного позеленения рисковать не стоит.

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