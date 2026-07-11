Это украинское слово ставит в тупик: что на самом деле означает "цідилок"

Значение слова "цідилок" / © pexels.com

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Для кого-то оно звучит необычно, а некоторые впервые встречают его в художественной литературе или словаре. Что такое цідилок, какое значение имеет это слово и почему его следует помнить?

Что означает слово «цідилок»

цідилок — это разговорное название цідилка или цідилка-сита, специального устройства, которое используют для процеживания жидкостей, чаще всего молока. Такое толкование представляют украинские словари.

В прошлом цідилок был почти в каждом хозяйстве. После доения через него процеживают молоко, чтобы очистить его от мелких примесей. В зависимости от местности цедилки изготовляли из ткани, металлической сетки или других материалов.

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Откуда происходит слово «цідилок»

Название происходит от глагола «цідити», то есть процеживать или отделять жидкость от посторонних частиц. Именно поэтому слово напрямую связано с предметом, используемым для этого процесса.

В словарях можно встретить несколько родственных названий: цідилко, цідилка, цідильник. Они имеют одинаковое или очень близкое значение, а разница объясняется особенностями региональной речи и развитием украинской лексики.

Где можно встретить слово «цідилок»

Несмотря на то, что сегодня это слово используется нечасто, оно встречается в произведениях украинских классиков и словарях. В частности, его использовали Иван Нечуй-Левицкий и Григорий Тютюнник, описывая быт украинского села.

Именно благодаря художественной литературе и языковедческим исследованиям, такие слова продолжают жить, знакомя современных читателей с богатством украинского языка.

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Почему следует знать значение таких слов

Старинные и малоупотребительные слова являются важной частью культурного наследия. Они помогают лучше понимать произведения украинских писателей, истории быта и традиций, а также расширяют словарный запас.

Сохранение подобной лексики напоминает, насколько разнообразен и образен украинский язык. Даже если слово «цеделок» уже редко звучит в повседневной жизни, оно остается ценной частью языкового наследия.

FAQ

Что такое цідилок?

Цідилок — это специальное сито или устройство для процеживания жидкостей, чаще всего молока. Слово является разговорным вариантом названия «цідилко» или «цідилка».

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Что означает слово «цідилок» на украинском?

На украинском языке слово «цідилок» означает предмет, предназначенный для процеживания. Его можно найти в толковых словарях, а также в произведениях украинских писателей, где он используется для описания традиционного сельского быта.

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