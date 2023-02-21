Это уже 5-й случай: в Германии 53-летний мужчина вылечился от ВИЧ

Для большинства людей ВИЧ является инфекцией на протяжении всей жизни и вирус никогда не удается полностью уничтожить.

Исследователи подтвердили, что в Германии 53-летний из Дюссельдорфа вылечился от ВИЧ.

Об этом пишет "Yahoo! news".

Его называют "пациентом с", чтобы защитить его конфиденциальность, исследователи сказали, что он пятый подтвержденный случай лечения ВИЧ. Хотя подробности его успешного лечения впервые были объявлены на конференции в 2019 году, исследователи не смогли подтвердить, что он официально вылечился в то время.

Сегодня известно, что у пациента из Дюссельдорфа в организме все еще нет обнаруженного вируса даже после того, как четыре года назад он прекратил принимать лекарства от ВИЧ.

"Это действительно лечение, а не просто, знаете, долгосрочная ремиссия", — сказал доктор Бьорн-Эрик Оле Йенсен, который представил подробности этого случая в новой публикации в "Nature Medicine".

Для большинства людей ВИЧ является инфекцией на протяжении всей жизни и вирус никогда не удается полностью уничтожить. Благодаря современным медикаментам люди с ВИЧ могут жить долго и здорово.

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Пациент из Дюссельдорфа присоединяется к небольшой группе людей, вылеченных при экстремальных обстоятельствах после трансплантации стволовых клеток, которая обычно выполняется только больным раком, не имеющим других вариантов. Трансплантация стволовых клеток – это процедура высокого риска, эффективно заменяющая иммунную систему человека. Основная цель – вылечить чей-то рак, но эта процедура также привела к лечению ВИЧ в нескольких случаях.

ВИЧ, или вирус иммунодефицита человека, проникает в клетки иммунной системы и разрушает их. Без лечения продолжающееся повреждение может привести к СПИДу или синдрому приобретенного иммунодефицита, когда человек не может бороться даже с небольшой инфекцией.

Отметим, что существует большое количество типов рака, и большинство из них сегодня успешно лечатся. Однако рак поджелудочной железы трудно диагностировать, поэтому даже при осмотре не всегда можно увидеть опухоль.

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