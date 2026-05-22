«Это вам очень пригодится»: стюардесса рассказала, что на самом деле надо делать при отмене рейса

Аэропорт / © iStock

Реклама

Отмена или перенос рейса — одна из самых неприятных ситуаций для пассажиров. Стюардесса рассказала, как действовать в таком случае и на что стоит обратить внимание в первую очередь.

Об этом сообщила стюардесса под ником @tanya_ivanikhina_ на свои странице в TikTok.

По ее словам, независимо от того, сколько раз менялся рейс, пассажиры имеют два основных варианта: согласиться на предложенное изменение или требовать полный возврат средств.

Реклама

Она отметила, что даже после первого согласия на перенос рейса человек не теряет право вернуть деньги. Если рейс отменяют повторно, пассажир все еще может обратиться за компенсацией стоимости билета.

Стюардесса советует не ждать и не молчать в таких ситуациях, а сразу писать или звонить в службу поддержки. Особенно это важно, если из-за изменения рейса человек рискует потерять отель, другой перелет или запланированное путешествие.

Также она рекомендует сохранять все переписки с авиакомпанией, электронные письма, сообщения об изменениях рейса, посадочные талоны и подтверждения бронирования. По ее словам, эти документы могут понадобиться позже для оформления компенсации или возврата средств.

«Это вам очень пригодится потом для компенсации. На будущее оставляйте при бронировании всегда актуальные данные свои номер телефона и почту, потому что иногда по рейсу буквально за несколько часов могут присылать информацию», — отметила стюардесса.

Реклама

В качестве примера она привела недавнюю задержку рейса на три часа. По ее словам, пассажиры в аэропорту прибытия заранее получили сообщение об изменениях и могли не спешить в аэропорт.

Стюардесса также посоветовала не паниковать и не покупать сразу новые билеты за свой счет после отмены рейса. Она пояснила, что во многих случаях именно авиакомпания должна предложить пассажиру альтернативу — другую дату перелета или возврат средств.

При этом важно обращаться именно туда, где покупали билет. Если бронирование оформляли непосредственно через сайт авиакомпании — контактировать нужно с перевозчиком. Если же билет приобрели через агентство или сторонний сервис, обращение следует обращаться именно к ним.

По словам стюардессы, не все рейсы отменяют из-за малого количества пассажиров. Причины могут быть разными — от нехватки самолетов или экипажей до забастовок, ограничений воздушного пространства из-за боевых действий или проблем с топливом.

Реклама

Напомним, ранее бортпроводники назвали привычки пассажиров, которые чаще всего создают проблемы во время посадки на борт. Некоторые действия путешественников могут даже задержать вылет самолета.

Новости партнеров