Этого вы точно не знали: что символизирует пасхальный кролик

Все думают, что из-за отсутствия библейского основания для Пасхального зайца кролики и зайцы не имеют религиозного значения, но это, оказывается, совсем не так.
Левит 11:6 утверждает, что заяц является нечистым животным: "Заяц, хотя он и жует жвачку, но не имеет раздвоенных копыт — он нечист для вас", но в христианском искусстве он регулярно ассоциируется с возрождением и воскресением.
Об этом говорится в материале GreekReporter.
Фактически символ круга с тремя зайцами, соединенными за уши, был найден в нескольких церквях в Девоне. Как и многие другие наши культурные символы "зайца", значение этого изображения остается загадочным. Поэтому был создан проект "Три Зайца", исследующий и документирующий случаи употребления этого древнего символа, примеры которого были найдены даже в Китае.
Зайцы и зайцеобразные животные были связаны с Марией, матерью Иисуса, на протяжении веков. Их ассоциация с девичьим рождением происходит из того факта, что зайчихи, которых часто путают с кроликами, могут выводить второе потомство, когда они еще беременны первыми.
Невинность или плодовитость?
Картина Тициана "Мадонна с кроликом" изображает эту связь. Мария держит кролика на переднем плане, что символизирует как ее невинность, так и плодовитость. Кролик изображен белым, чтобы передать его чистоту и невинность.
Связывать кроликов с чистотой и невинностью несколько странно, ведь они также ассоциируются с плодотворной сексуальной активностью, репутацией, которую Гью Хефнер применил для своего известного логотипа Playboy. Хефнер утверждал, что выбрал именно это животное как логотип своей империи, поскольку кролик — это "свежее животное, застенчивое, резвое, прыгающее — сексуальное".
"Сначала он вас нюхает, потом убегает, а потом возвращается, и вы испытываете желание пожимать его, играть с ним. Девушка напоминает кролика. Радостная, шутливая". Несмотря на яркий сексизм Хефнера, репутация кроликов как плодородных животных также означает, что они были использованы как символ плодовитости на протяжении веков и связаны с весной.
Миф об Остаре и пасхальных кроликах
На самом деле некоторые фольклористы считают, что Пасхальный кролик происходит из древнего англосаксонского мифа о богине плодовитости Остару. Энциклопедия Mythica объясняет:
Остара – это олицетворение восхода солнца. В этой роли она связана с весной и считается богиней плодородия. Она является подругой всех детей и, чтобы развлечь их, она превратила свою любимую птичку в кролика. Этот кролик рождал ярко раскрашенные яйца, которые греческая богиня дарила детям подарками. От ее имени и обрядов происходит праздник Пасхи.
Действительно, в своей книге 1835 года «Немецкая мифология» Якоб Грим утверждает, что "Пасхальный Заяц мне непонятен, но, вероятно, заяц был святым животным Остары... Остара, Эастра, кажется, была божеством рассвета, которое приносит радость и благословение, чей смысл легко мог быть приспособлен ко дню воскресения христианского Бога".
Миф об Остаре стал популярной теорией по происхождению Пасхального кролика, но она обсуждается. В любом случае, кажется, что ассоциация между пасхальным кроликом и Остарой началась с ученого VIII века, Беды Преподобного, в его труде "Расчет времени". Беда сказал, что английское слово "Easter" происходит от "Eostre" (другой версии названия "Ostara"). Однако нет других исторических доказательств, подтверждающих его заявление.
Современные пасхальные кролики
Самое первое упоминание о пасхальном кролике, несущем яйцо, можно найти в немецком тексте конца 16-го века (1572).
"Не волнуйтесь, если пасхальный кролик уйдет от вас; если мы пропустим его яйца, мы сварим гнездо", – говорится в тексте.
Века спустя в немецком тексте снова упоминается пасхальный кролик, которого описывают как "старую басню" и предполагают, что история была популярной за некоторое время до написания книги.
В 18 веке немецкие иммигранты привезли с собой в Соединенные Штаты обычай пасхального кролика, а в конце 19 века среди сладостей в восточных штатах продавали конфеты в форме кролика, прототипы шоколадных зайчиков, которых мы имеем сегодня.
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