Этого вы точно не знали: что символизирует пасхальный кролик

Все думают, что из-за отсутствия библейского основания для Пасхального зайца кролики и зайцы не имеют религиозного значения, но это, оказывается, совсем не так.

Левит 11:6 утверждает, что заяц является нечистым животным: "Заяц, хотя он и жует жвачку, но не имеет раздвоенных копыт — он нечист для вас", но в христианском искусстве он регулярно ассоциируется с возрождением и воскресением.

Об этом говорится в материале GreekReporter.

Фактически символ круга с тремя зайцами, соединенными за уши, был найден в нескольких церквях в Девоне. Как и многие другие наши культурные символы "зайца", значение этого изображения остается загадочным. Поэтому был создан проект "Три Зайца", исследующий и документирующий случаи употребления этого древнего символа, примеры которого были найдены даже в Китае.

Зайцы и зайцеобразные животные были связаны с Марией, матерью Иисуса, на протяжении веков. Их ассоциация с девичьим рождением происходит из того факта, что зайчихи, которых часто путают с кроликами, могут выводить второе потомство, когда они еще беременны первыми.

Невинность или плодовитость?

Картина Тициана "Мадонна с кроликом" изображает эту связь. Мария держит кролика на переднем плане, что символизирует как ее невинность, так и плодовитость. Кролик изображен белым, чтобы передать его чистоту и невинность.

Связывать кроликов с чистотой и невинностью несколько странно, ведь они также ассоциируются с плодотворной сексуальной активностью, репутацией, которую Гью Хефнер применил для своего известного логотипа Playboy. Хефнер утверждал, что выбрал именно это животное как логотип своей империи, поскольку кролик — это "свежее животное, застенчивое, резвое, прыгающее — сексуальное".

"Сначала он вас нюхает, потом убегает, а потом возвращается, и вы испытываете желание пожимать его, играть с ним. Девушка напоминает кролика. Радостная, шутливая". Несмотря на яркий сексизм Хефнера, репутация кроликов как плодородных животных также означает, что они были использованы как символ плодовитости на протяжении веков и связаны с весной.

Фото: ТСН.ua

Миф об Остаре и пасхальных кроликах

На самом деле некоторые фольклористы считают, что Пасхальный кролик происходит из древнего англосаксонского мифа о богине плодовитости Остару. Энциклопедия Mythica объясняет:

Остара – это олицетворение восхода солнца. В этой роли она связана с весной и считается богиней плодородия. Она является подругой всех детей и, чтобы развлечь их, она превратила свою любимую птичку в кролика. Этот кролик рождал ярко раскрашенные яйца, которые греческая богиня дарила детям подарками. От ее имени и обрядов происходит праздник Пасхи.

Действительно, в своей книге 1835 года «Немецкая мифология» Якоб Грим утверждает, что "Пасхальный Заяц мне непонятен, но, вероятно, заяц был святым животным Остары... Остара, Эастра, кажется, была божеством рассвета, которое приносит радость и благословение, чей смысл легко мог быть приспособлен ко дню воскресения христианского Бога".

Миф об Остаре стал популярной теорией по происхождению Пасхального кролика, но она обсуждается. В любом случае, кажется, что ассоциация между пасхальным кроликом и Остарой началась с ученого VIII века, Беды Преподобного, в его труде "Расчет времени". Беда сказал, что английское слово "Easter" происходит от "Eostre" (другой версии названия "Ostara"). Однако нет других исторических доказательств, подтверждающих его заявление.

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Современные пасхальные кролики

Самое первое упоминание о пасхальном кролике, несущем яйцо, можно найти в немецком тексте конца 16-го века (1572).

"Не волнуйтесь, если пасхальный кролик уйдет от вас; если мы пропустим его яйца, мы сварим гнездо", – говорится в тексте.

Века спустя в немецком тексте снова упоминается пасхальный кролик, которого описывают как "старую басню" и предполагают, что история была популярной за некоторое время до написания книги.

В 18 веке немецкие иммигранты привезли с собой в Соединенные Штаты обычай пасхального кролика, а в конце 19 века среди сладостей в восточных штатах продавали конфеты в форме кролика, прототипы шоколадных зайчиков, которых мы имеем сегодня.

Также ТСН.ua предлагает читателям стихи на Пасху для детей и взрослых, которые можно быстро выучить.

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