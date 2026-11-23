Дорожный знак с четырьмя точками

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Четыре черных точки на белом фоне — ни слова, ни стрелки или подсказки, которые выглядели бы привычно для глаза водителя. Несмотря на то, что такой дорожный знак встречается крайне редко, знать его значение важно: за этими лаконичными точками скрывается предупреждение о безопасности людей на дороге.

Об этом пишет Auto Žive.

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Что означает знак с четырьмя точками на белом фоне: объяснение

Когда летом 2022 года в соцсетях разлетелась фотография странного знака из индийского города Бенгалуру, в комментариях началось настоящее угадывание. Пользователи предполагали, что это предупреждение о ямах, граде или поврежденном асфальте. Но правильный ответ так никто и не назвал.

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В конце концов вмешалась местная полиция, которой пришлось публично объяснять значение загадочных точек. Разгадка оказалась удивительно простой.

Все началось 1 августа 2022 года. Водитель, проезжавший перекресток Hope Farm Junction в районе Уайтфилд, сфотографировал знак с четырьмя черными точками и выложил снимок в соцсеть X с коротким вопросом: «Что это такое?» В тот же день в официальном аккаунте дорожной полиции Уайтфилда ответили: табличка предостерегает, что на дорогу могут выходить незрячие люди.

Через несколько дней историю подхватили индийские издания The News Minute и Moneycontrol, а сам знак стал вирусным.

Дело в том, что для многих водителей этот знак незнаком и непонятен. Четыре точки не являются общепонятным символом: их нет в Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах, на которые ориентируется большинство стран Европы. Более того, даже в самой Индии встретить такой знак можно только в очень конкретных местах.

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Как уточнили в полиции Бенгалуру со ссылкой на правило IRC 15.36, этот указатель устанавливается только возле школ и учреждений для людей с нарушениями зрения или слуха. То есть это узкоспециализированное местное предупреждение, а не стандартный знак, который может попасться где угодно.

После волны обсуждений полиция Бенгалура анонсировала просветительскую кампанию, чтобы ознакомить водителей с малоизвестными дорожными знаками.

Есть ли такой знак в Украине

Индия — не единственное государство, где используют специальные предупреждения относительно уязвимых пешеходов. В британских Правилах дорожного движения есть официальный знак «Вероятное появление пожилых, незрячих или людей с инвалидностью, переходящих дорогу» с понятным силуэтом человека.

А в штате Нью-Йорк в дополнении к федеральным стандартам закреплены таблички «Зона, где может находиться ребенок с нарушением слуха» и «Зона, где может находиться незрячий ребенок» — полностью текстовые и понятные с первого взгляда.

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В Украине знака с четырьмя черными точками нет. Для предупреждения об опасных участках дорог применяют знак 1.39 «Другая опасность», который при необходимости дополняют информационной табличкой с уточнением, в чем заключается риск.

Знак 1.39 «Другая опасность»

Такой вариант используют возле школ, пешеходных переходов и других мест, где водителям следует быть особенно внимательными и заранее сбавлять скорость.

Кроме этого, согласно действующим украинским ПДД, в Украине действует табличка 7.16 «Пешеходы с нарушением зрения», которую ставят вместе со знаками 1.32 «Пешеходный переход» или 5.35 «Пешеходный переход». Она сообщает водителям о том, что на переходе могут появляться люди с нарушениями зрения.

Знак 7.16 «Пешеходы с нарушением зрения»

Что нужно знать

Украинцам, которые много путешествуют и водят авто за границей, стоит узнавать о необычных знаках дорожного движения стран, в которые они направляются.

Даже безупречное знание домашних ПДД не гарантирует, что вы легко разберетесь во всех нюансах другой страны. Национальные и региональные дополнения к дорожным знакам существуют почти везде.

Что означает дорожный знак белого ромба на синем фоне

Напомним, дорожный знак с белым ромбом на синем фоне обозначает полосу движения для совместных поездок и отдельных категорий транспорта, что помогает уменьшать пробки на автомагистралях, многополосных дорогах и въездах в большие города. Такой знак часто встречается во Франции или Испании.

Обычно по этой полосе могут двигаться автомобили с двумя или более людьми в салоне, автобусы, такси, экстренные службы, а в отдельных странах — электромобили или велосипедисты в зависимости от местных правил и дополнительных табличек.

Для одного водителя в авто без права на такую полосу въезд запрещен. В Украине знак официально не входит в ПДД и отдельного штрафа за него нет, тогда как в странах Европы, где он действует, нарушения фиксируют полиция и автоматические камеры, а штрафы составляют около 135 евро во Франции и 200 евро в Испании.

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