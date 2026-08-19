Этот пляжный «фокус» может обойтись в 500 евро: за что штрафуют туристов

Штрафы на пляжах Италии / © indiecampers.com

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Туристам в Италии может дорого обойтись привычка заранее занимать места на общественных пляжах. За оставленные на ночь полотенца, зонтики, стулья или шезлонги отдыхающим грозит конфискация вещей и штраф до 500 евро.

Об этом сообщило издание Express со ссылкой на эксперта по туризму Грациано Гальярди.

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В Италии даже появилось отдельное название для людей, которые таким образом пытаются первыми занять лучшие места, — furbetti dell’ombrellone, или «хитрецы с зонтиками». Обычно они приносят вещи на пляж вечером, оставляют их там на всю ночь, а утром возвращаются на уже «занятый» участок.

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Однако на бесплатном побережье такой способ бронирования не работает. Гальярди пояснил, что общественный пляж должен быть доступен для всех, а вещи, оставленные на длительное время, могут расцениваться как несанкционированное занятие территории.

С побережья убирают сотни брошенных вещей

О масштабах проблемы свидетельствуют результаты проверок в различных регионах Италии. Так, в Кастеллабате в Кампании во время ночного рейда в июле было обнаружено около 200 зонтиков, шезлонгов, стульев и других предметов. После их изъятия для отдыхающих освободили более 3 тыс. кв. м пляжа.

Еще около 170 предметов убрали с общественного побережья в Кампомарино. Там в результате операции удалось освободить более 10 тыс. кв. м территории.

Подобная ситуация сложилась на Сицилии. Утром на пляже Миченчи в Донналукате обнаружили сотни зонтиков, шезлонгов и полотенец, которые владельцы оставили на ночь.

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Проверки проводятся и недалеко от Неаполя. На пляже Лагетто в Торре-дель-Греко Береговая охрана и местные правоохранительные органы изъяли около 40 зонтиков, столов и стульев, оставленных без присмотра.

По данным Liverpool Echo, некоторые вещи могли находиться там более двух суток. Владельцам такого снаряжения может грозить штраф до 500 евро, а для возврата конфискованных вещей придётся пройти административную процедуру.

Почему нельзя оставлять вещи на ночь

Проблема заключается не только в том, что кто-то получает возможность на несколько дней занять удобное место. Оставленное на ночь снаряжение может мешать уборке побережья, проведению проверок безопасности и обеспечению доступа экстренных служб.

Особый риск представляют зонты. Если их плохо закрепить и оставить без присмотра, при изменении погоды они могут представлять опасность.

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Именно поэтому ситуацию на общественном пляже не стоит сравнивать с полотенцем, оставленным у бассейна в отеле. В Италии значительная часть побережья занята частными пляжными клубами — лидо, где посетитель платит за зонтик и шезлонг. Бесплатные пляжи, напротив, предназначены для общего пользования, поэтому занимать там территорию на ночь своими вещами не разрешается.

В то же время этот запрет не означает, что турист не может отойти от своих вещей даже на короткое время. Если человек купается или ненадолго покинул место, но продолжает отдыхать на этом пляже, это отличается от намеренного «бронирования» участка до следующего дня.

Туристам также не стоит ориентироваться на то, что делают соседи на пляже. Даже если вечером на побережье осталось много вещей, это не означает, что местные правила позволяют так поступать. Правоохранители могут провести рейд ещё до возвращения владельцев снаряжения.

Проверки уже проводились в Кампании, Молизе, на Сицилии и в других прибрежных районах, поэтому, как подчеркнул Гальярди, это не касается только одного итальянского курорта.

Тем, кто хочет заранее забронировать конкретное место на побережье, рекомендуется обращаться в лицензированные пляжные клубы или воспользоваться официальной системой бронирования, если она доступна. На бесплатном пляже стоит также проверить информационные таблички у входа — там могут быть указаны местные ограничения относительно оставленного снаряжения.

Напомним, ранее опытные путешественники назвали итальянский город, который может стать альтернативой переполненной туристами Венеции. Речь идет о Комаккьо — небольшом городе с каналами, старинными мостами и возможностью прогулок на лодках, но без больших толп отдыхающих.

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