Этот "простой тест" показывает, кто реально умен: попробуйте вы

Телефон / © Credits

Реклама

Способность мозга игнорировать «фоновый шум» и фокусироваться на главном может быть лучшим показателем уровня IQ, чем традиционные тесты. К такому выводу пришли исследователи из Университета Рочестера, разработавшие эксперимент на основе наблюдения за подвижными черно-белыми линиями.

Об этом сообщает издание Blikk.

В эксперименте приняли участие 53 добровольца. При выполнении стандартных тестов на IQ участникам предлагали просматривать видео с подвижными черно-белыми линиями разного размера. Исследователи обнаружили четкую корреляцию: люди, чей мозг быстрее и эффективнее фильтровал второстепенные визуальные стимулы (большие линии на заднем плане), демонстрировали более высокие результаты интеллекта.

Реклама

По словам ученых, более умный мозг автоматически сортирует информацию, выделяя важное из хаотического потока. Такая способность «бессознательной фильтрации» помогает людям быстрее принимать решения и легче сосредотачиваться на ключевых задачах.

В отличие от классических тестов, часто основанных на накопленных знаниях или грамотности, этот метод оценивает работу мозга на инстинктивном уровне.

«Этот тест на спонтанность и автоматические процессы мозга особенный, поскольку эти способности невозможно изучить или отработать», — отмечают авторы исследования.

Несмотря на эффективность метода, ученые предостерегают от чрезмерного упрощения. Они подчеркивают, что интеллект является чрезвычайно сложным явлением, которое невозможно свести к одному фактору или конкретному участку мозга. Однако этот эксперимент позволяет лучше понять, как именно наш мозг обрабатывает окружающий мир.

Реклама

По мнению исследователей, выводы работы могут привести к прорыву в понимании работы человеческого мозга. Ведь интеллект — это не только память или обучение, но, прежде всего, эффективность обработки информационного потока.

Напомним, о простом визуальном тесте, который скрывает небольшой, но важный нюанс.

Новости партнеров