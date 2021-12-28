Этот вид видели всего четыре раза в истории: в Австралии заметили редкую розовую рыбу с "руками"

Этот вид рыбы отнесли к исчезающим.

У побережья Тасмании впервые за 22 года заметили очень редкую "ходячую" рыбу, живущую только в Австралии. В последний раз розовую рыбу видели дайверы возле Тасмании в 1999 году. В истории зафиксировали четыре случая наблюдения за этими морскими животными.

Об пишет BBC.

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Розовая рыба с "руками", также известная как Brachiopsilus, имеет необычную форму и плавники, по которым она "ходит" по дну моря. Она является одним из 14 видов семейства брахионихтиевых рыб.

Опасаясь за ее выживание, недавно розовую рыбу отнесли к исчезающему виду. Как отмечает издание, австралийские исследователи говорят, что заметили эту рыбу на записи глубоководной камеры на глубине 150 метров, сделанной в начале этого года в морском парке.

"Это увлекательное открытие, которое дает надежду на выживание розовых рыбок, поскольку очевидно, что у них более широкая среда обитания и распространения, чем считалось ранее", — сказал ведущий исследователь и морской биолог Невилл Барретт, доцент Университета Тасмании.

Как нашли необычную рыбу

В феврале этого года команда Тасманского университета сбросила камеру с приманкой на морское дно морского парка Tasman Fracture для осмотра кораллов, омаров и рыб. Позднее, в октябре, когда исследователь просматривал кадры, подметил особое существо среди других морских животных. Выяснилось, что это был редкий вид рыбы – розовая рыба с "руками".

Как сообщалось ранее, на пляже близ Сан-Диего, города на юго-западе США, нашли редкую рыбу, которая называется футбольная рыба. Известно, что в мире обнаружен один 31 экземпляр этого конкретного вида рыб.